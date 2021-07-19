新北市19日再公布新一波微解封開放指引，漫畫店跟光碟出租店，19日起開放可外借外送，但採預約制，消費者不能進出店家，由業者代為取書，返還後、出租前物品均需消毒，違反者處3千到1萬5千罰鍰。

新北市18日公布新一波微解封開放指引，7月24日起五館一園室內開放，包含鶯歌陶瓷博物館、淡水古蹟博物館、坪林茶業博物館、十三行博物館、黃金博物館、林本源園邸室內空間開放民眾使用，於7月22日起開始受理。圖書館、藝文中心及藝文園區室內空間持續關閉，歡迎民眾使用線上服務，相關訊息都可以在官網中查詢。