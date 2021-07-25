為培育新住民子女，新北市2015年開辦新住民昂揚培力計畫，今年雖因疫情無法送學生出國，但仍在舉行3天線上營隊，55位高中職學生與海外大老闆面對面Online，其中也邀請產官學代表線上分析東南亞產業趨勢，盼學生激發自我優勢，成為頂尖國際人才。

教育局指出，新北市新住民昂揚培力計畫舉辦多年，至今已送216名國中小至高中職學生赴東南亞文化體驗、企業見習及實習，這次「與大老闆面對面海外Online體驗營」在20至22日舉行，邀請海外中高級主管講授跨國企業奮鬥歷程、企業家精神、社會責任等議題，談論疫情間如何帶領企業度過危機。

另外，臺北城市科技大學教授也為學員分析全球產業發展趨勢，以及海外實習管道，觀光局產業處官員、前中華民國駐海外大使等官方代表也分析最新國際政策、職場方向，讓學生掌握未來職涯發展脈動。

這次體驗營邀請泰國產製鳳梨廠商、海內外知名品牌服飾、旅遊公司分享創業經歷、人才培育、各國布局現況等經驗。三重高中學員楊淑婷表示，參與的學生都必須完成團體任務，甚至熬夜線上討論，但卻從中學習到團隊合作的精神，以及未來需要培養的能力，大家非常期待疫情解封後，能實地到東南亞的企業參訪，親身體驗東南亞的文化與產業發展。

教育局表示，新北對新住民子女的培力不遺餘力，除了重視自身文化與語言優勢外，更希望拓展學生的國際視野，疫情後全球各市場重新布局不容忽視，期望學生除提升專業技能與語言能力外，也須深化自身對職場的適應力及國際競爭力，迎向未來的挑戰。