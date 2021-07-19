新北沙灘不開放 侯友宜：降級再考慮部分解封 15:452021/07/19 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。（新聞局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情逐漸趨緩，中央26日有望解封，新北市長侯友宜19日在防疫應變會議上強調，現在到解封還有一周，疫情千變萬化，我們仍須戒慎恐懼，面對這禮拜疫情是否能更穩定控制好，仍滾動式檢討。 而盛夏來臨，新北海灘會不會解禁開放？侯友宜說，目前仍在警戒期間，新北市海灘不開放，待疫情控制好，降級後再考慮部分解封。 政院規劃振興券救餐飲 侯友宜：樂見其成 康和投顧看台股 本周高點上攻18150點 #解封 #疫情 #新北 #不開放 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 直播》新北＋11新案有6人 侯友宜：淡水增3例家戶感染 14:372021/07/19 生活 國旅微解封 奧丁丁單日訂單增1.5倍 04:102021/07/19 產業．科技 新北市公布新一波微解封指引 漫畫、光碟店開放預約外借外送 15:472021/07/19 生活 苗栗微解封 遊客回流速度慢 17:502021/07/19 寶島 新北今增11確診 5人居隔陰轉陽、3人感染源不明 15:262021/07/19 生活 主播吳宇舒曬露肚照 曝微解封卻沒上健身房真正原因 11:522021/07/19 娛樂 本土疫情微解封 豐樂公園54件雕塑品啟動維護迎人潮 09:012021/07/19 生活 726後可望解封 盧秀燕強調：四大系統優先解封 17:592021/07/19 生活 樂園微解封！ 六福村喜迎客日限3千人 10:322021/07/19 生活 解封第一槍！王品重啟拓點 排定開工裝修15店 14:492021/07/19 財經 上健身房民眾注意了 微解封恢復營業 不入館要請假 12:042021/07/19 生活 生活熱門新聞 烟花撲台7縣市恐發陸警 彭啟明曝放颱風假機率 - 生活 「印度神童」曝疫情高峰時間點 最新影片點名台灣 - 生活 疫苗意願登記今午收單 逾463萬人搶打AZ 中籤率曝光 - 生活 批製造跟注射不一樣 柯P酸：高端是通過台灣版EUA嗎？ - 生活 雙颱共舞 第7號颱風「查帕卡」生成 路徑曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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