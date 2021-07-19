疫情逐漸趨緩，中央26日有望解封，新北市長侯友宜19日在防疫應變會議上強調，現在到解封還有一周，疫情千變萬化，我們仍須戒慎恐懼，面對這禮拜疫情是否能更穩定控制好，仍滾動式檢討。

而盛夏來臨，新北海灘會不會解禁開放？侯友宜說，目前仍在警戒期間，新北市海灘不開放，待疫情控制好，降級後再考慮部分解封。