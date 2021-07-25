來自新北三芝的中華跆拳道隊女子57公斤級19歲羅嘉翎，25日擊敗南韓和加拿大選手，一路挺進4強，雖然後來不敵18歲的美國選手佐拉蒂琪，無緣爭金，但晚間她以10比6踢落尼日29歲的耶索夫（Tekiath Ben Yessouf），奪下東京奧運女子57公斤級銅牌。新北市市長侯友宜也打電話向羅爸爸道喜，並稱讚羅嘉翎真的很了不起。

侯友宜25日晚間在臉書上表示，比賽過程真的太精彩，嘉翎從領先到暫時落後，冷靜沈著地贏得最後勝利，真的很了不起，「稍早我打電話向羅爸爸道賀恭喜，感謝他盡心盡力地培育跆拳選手」。

侯友宜指出，來自新北三芝的嘉翎生長在跆拳道世家，她的爸爸羅文祥也是嘉翎跆拳道的啟蒙教練，哥哥羅堉誠也是跆拳道選手，在這樣一個跆拳道世家成長，嘉翎自幼稚園就開始接觸跆拳道，常常跟著爸爸和哥哥一起在家中的跆拳道道館練習，小學5年級就開始在全國賽嶄露頭角。

侯友宜感嘆，19歲的羅嘉翎跟這個年紀的女孩不同，為了站上奧運這個舞台，犧牲和同學的玩樂時光，甚至從沒有參加過畢業旅行，雖然難免失落，但透過不斷練習、不斷調整自己的狀態，成為中華隊在奧運史上挑戰這個量級最年輕的選手，首度參賽奧運就拿到這樣的好成績。

同時，侯友宜也提到了另一位選手丁華恬，年僅18歲的丁華恬不僅是台灣代表團年紀最小的選手，也是中華隊睽違53年再度有女子體操選手站上奧運殿堂。雖然無緣晉級前8強決賽，「我們都看見妳用盡全力，以妳為榮！我們繼續為中華隊加油！