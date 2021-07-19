新北市透過社區篩檢站，找出多無症狀確診者，新北市長侯友宜19日被問到解封後是否持續運作時表示，社區篩檢站是阻斷隱形傳播鏈，最有效控制疫情的方式，目前雙北社區裡還有零星隱形傳播鏈在，新北會不斷調整步伐，社區篩檢站仍然會繼續監測。

侯友宜說，社區篩檢站扮演控制疫情的關鍵角色，大概找到了將近9成以上的無症狀確診者，才把疫情壓下來，現階段都不會撤除，會做好適度的調整整個部署方向，隨時面對疫情的千變萬化，讓社區篩檢站作為最前端的監控指標。