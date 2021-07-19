篩檢站為阻斷傳播鏈功臣 侯友宜：解封後仍會持續運作 11:462021/07/19 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 篩檢站阻斷傳播鏈功臣 侯友宜：解封後仍會持續運作。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市透過社區篩檢站，找出多無症狀確診者，新北市長侯友宜19日被問到解封後是否持續運作時表示，社區篩檢站是阻斷隱形傳播鏈，最有效控制疫情的方式，目前雙北社區裡還有零星隱形傳播鏈在，新北會不斷調整步伐，社區篩檢站仍然會繼續監測。 侯友宜說，社區篩檢站扮演控制疫情的關鍵角色，大概找到了將近9成以上的無症狀確診者，才把疫情壓下來，現階段都不會撤除，會做好適度的調整整個部署方向，隨時面對疫情的千變萬化，讓社區篩檢站作為最前端的監控指標。 國旅微解封 奧丁丁單日訂單增1.5倍 微解封飆車族出沒 苗警出動驅趕開31張罰單 #社區篩檢站 #阻斷 #侯友宜 #解封後 #無症狀確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳政聞閃辭止血 在野黨籲查清楚 04:102021/07/19 焦點要聞 曝新北市一德政 羅智強：柯文哲和其他縣市都該學起來 08:562021/07/19 政治 新北確診女攜2子女搭普悠瑪屏東訪親友 縣府大消毒 15:182021/07/19 生活 酒店沒解封只好下海 長髮小隻馬稱「物超所值」下場慘了 08:182021/07/19 社會 微解封週末夜60輛車聚西濱 苗警開出31張紅單進帳百萬 10:452021/07/19 社會 社教機構微解封 1人確診即閉館2周 04:102021/07/19 焦點要聞 林口三井OUTLET傳確診 復業時間視篩檢結果決定 13:072021/07/19 生活 北榮桃園分院防疫裝備進化 獲贈移動式多功能正壓篩檢站 11:532021/07/19 寶島 盧秀燕：家教男社交圈連結還未結案 10:582021/07/19 生活 新北沙灘不開放 侯友宜：降級再考慮部分解封 15:452021/07/19 生活 英國今解封 單日確診上看10萬 04:102021/07/19 話題觀察 生活熱門新聞 烟花撲台7縣市恐發陸警 彭啟明曝放颱風假機率 - 生活 「印度神童」曝疫情高峰時間點 最新影片點名台灣 - 生活 新增24件接種疫苗後死亡事件 AZ、莫德納各半 有人施打當天去世 - 生活 雙颱共舞 第7號颱風「查帕卡」生成 路徑曝光 - 生活 高端疫苗適用20歲以上成人 陳時中曝接種計畫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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