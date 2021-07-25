中央流行疫情指揮中心23日宣布，自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，今（25）日是三級警戒降級前最後周日，台北第二果菜市場旁的傳統市場一早湧入許多買菜市民，雖然警方及市場工作人員在入口實施身分證字號分流管制，但市場內人潮仍摩肩擦踵，大家為了搶購蔬果也擠成一團，還有攤商為了便於叫賣，把口罩都褪至下巴。

買菜市民為了搶購蔬果，大家擠成一團。（圖／記者黃子明攝影）

買菜市民為了搶購蔬果，大家擠成一團。（圖／記者黃子明攝影）

攤商為了方便叫賣，口罩也褪至下巴（右）。（圖／記者黃子明攝影）

一名男子所騎機車的手把、踏板及後座幾乎都堆置蔬果。（圖／記者黃子明攝影）

全國疫情警戒將降為二級，一早北市第二果菜市場旁的傳統市場湧入許多採買的人潮，民眾提著大包小包、機車把手、踏板及後座等都堆滿蔬果。北市府表示，全國三級警戒降至二級後，將取消身分證號分流管制措施，但仍須戴口罩、保持社交距離及採行實聯制。

北市府說，6月間北市有多處市場接連爆發群聚感染，與中央流行疫情指揮中心聯手進行篩檢及施打疫苗後，才讓疫情獲得控制，但擔心降級後再爆發，這次仍採有限度解封，包括餐飲內用仍在禁止之列，並未完全依循指揮中心降級通案性原則辦理。

有民眾專程前往雙連市場巷內的文昌宮拜拜。（圖／記者鄧博仁攝影）

有民眾專程前往市場巷內的文昌宮拜拜，也已民眾買完菜特地停下腳步向文昌帝君祈求。（圖／記者鄧博仁攝影）

烟花颱風遠離，民眾戴著口罩到運動公園伸展筋骨。（圖／記者黃世麒攝影）

民眾戴著口罩到運動公園乘涼，疫情前假日總是擠滿孩童的遊樂設施依舊封閉。（圖／記者黃世麒攝影）

烟花颱風遠離，民眾戴著口罩到運動公園伸展筋骨。（圖／記者黃世麒攝影）

除了傳統市場之外，也有不少人專程至雙連市場附近的文昌宮拜拜，公園及運動公園內也有運動的民眾。