中央流行疫情指揮中心23日宣布，自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，今（25）日是三級警戒降級前最後周日，台北第二果菜市場旁的傳統市場一早湧入許多買菜市民，雖然警方及市場工作人員在入口實施身分證字號分流管制，但市場內人潮仍摩肩擦踵，大家為了搶購蔬果也擠成一團，還有攤商為了便於叫賣，把口罩都褪至下巴。
全國疫情警戒將降為二級，一早北市第二果菜市場旁的傳統市場湧入許多採買的人潮，民眾提著大包小包、機車把手、踏板及後座等都堆滿蔬果。北市府表示，全國三級警戒降至二級後，將取消身分證號分流管制措施，但仍須戴口罩、保持社交距離及採行實聯制。
北市府說，6月間北市有多處市場接連爆發群聚感染，與中央流行疫情指揮中心聯手進行篩檢及施打疫苗後，才讓疫情獲得控制，但擔心降級後再爆發，這次仍採有限度解封，包括餐飲內用仍在禁止之列，並未完全依循指揮中心降級通案性原則辦理。
除了傳統市場之外，也有不少人專程至雙連市場附近的文昌宮拜拜，公園及運動公園內也有運動的民眾。
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