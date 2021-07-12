全國三級警戒再度延長，疫情指揮中心指揮官陳時中喊出拚7月26日解封。對此，振興醫院急診重症醫學部部主任醫師田知學表示，若有一天醫師看診前問「打疫苗了嗎？」而多數都回答「是」，便是真正解封的時刻，她也認為健保應給付PCR篩檢，因為現階段的疫情發展非詢問相關接觸史，就能確定是否染疫。

田知學今（12）日於個人臉書粉專《布農Doc 田知學》分析，若未來醫療院所的急診、門診醫師替民眾看診前，詢問「打疫苗了嗎？」多數病患的回答都是肯定答案時，那就是真的可以考慮解封的時刻。

田知學指出，根據健保署發布公文指出，只給付民眾快篩費用，她認為目前判定確診的依據就是PCR篩檢，盼健保署也能針對PCR篩檢給予給付，不要讓前線醫護為難。

田知學說，由於新冠病毒已進入社區，便秘患者驗出陽性、頭暈患者可驗出陽性、車禍患者檢驗也是陽性，就連照顧者都呈現陽性反應，現在的狀況已不是觀察症狀，詢問旅遊史、職業別、接觸史及群聚與否（TOCC）就能判定是否染疫。

田知學說，感謝台積電、永齡基金會合購千萬劑輝瑞/BNT疫苗，目前第一線的醫護人員都還撐著，不希望台灣爆發第二波或第三波疫情，「我們需要的是疫苗，共同的敵人是病毒」。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。