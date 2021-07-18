鼎泰豐驚傳員工確診 旗艦店今起停業3天 07:452021/07/18 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鼎泰豐新生店傳員工確診，18日起停業3天。（翻攝Google Map） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 微解封第一個星期日，傳出知名餐廳鼎泰豐有員工確診，位在台北市的旗艦店新生店，今起緊急停業3天！ 根據台北市政府疫調，位在信義路二段的鼎泰豐新生店，本月15日才出現確診者足跡，該店於16日停業1天、全員做PCR採檢。不料17日恢復營業，被通知一名員工確診，緊急宣布18日至20日再停業3天。 根據《鏡週刊》報導，該名確診員工負責外場作業，目前雖只提供外帶，但接觸過多少顧客難以估計，正進行疫調。店內主管也通知同事，落實自主健康管理。 北市公布2確診足跡 大安區義式餐廳、內湖家樂福都上榜 印馬疫情燒 漲價潮一波接一波 #鼎泰豐 #暫停營業 #員工 #確診 #旗艦店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防特殊社交 議員喊入住要陰性 04:102021/07/18 地方新聞 韓國藝人中鏢＋1 BTOB旼赫確診新冠肺炎「陰轉陽」 15:102021/07/17 娛樂 東奧選手村爆首例 1工作人員染疫 04:102021/07/18 焦點要聞 未戴好口罩屢遭檢舉 高雄肉商被停業3天 04:102021/07/17 地方新聞 重量級財報將登場 牽動美股 04:102021/07/18 財經要聞 反疫苗訊息亂傳 拜登斥如殺人 04:102021/07/18 話題觀察 社評／輕賤民命 中間選民覺醒了 04:102021/07/18 焦點新聞 買救命神藥遠勝紓困 04:102021/07/18 時論廣場 不畏疫情 豐泰加碼越南印尼 04:102021/07/17 財經要聞 地方變相強打疫苗 大陸出手規範 04:102021/07/18 焦點新聞 柯示警 一放鬆個案數就會飆回去 04:102021/07/18 焦點要聞 生活熱門新聞 打完新冠疫苗後 醫：這2種飲料最好別喝 - 生活 鼎泰豐驚傳員工確診 旗艦店今起停業3天 - 生活 好市多超大娃娃不知怎收納 媽超神一招讓3萬網友跪了 - 生活 桃園增1確診 足跡有家樂福中壢店和百老匯摩鐵 - 生活 烟花將增強成中颱 吳德榮：不排除直接侵台 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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