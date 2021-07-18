微解封第一個星期日，傳出知名餐廳鼎泰豐有員工確診，位在台北市的旗艦店新生店，今起緊急停業3天！

根據台北市政府疫調，位在信義路二段的鼎泰豐新生店，本月15日才出現確診者足跡，該店於16日停業1天、全員做PCR採檢。不料17日恢復營業，被通知一名員工確診，緊急宣布18日至20日再停業3天。

根據《鏡週刊》報導，該名確診員工負責外場作業，目前雖只提供外帶，但接觸過多少顧客難以估計，正進行疫調。店內主管也通知同事，落實自主健康管理。