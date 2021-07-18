桃園中壢有女保險業務員確診，市長鄭文燦說，其客戶母子檔都染疫，還有1位9旬阿嬤，因台北確診的孫子返鄉而染疫，強調隱形傳播鏈還沒完全圍堵，所有確診者的交友圈都要掌握，讓疫情可控才有條件降級，即便三級警戒能夠下降，口罩也不能摘除。

鄭文燦說，桃園新增3起本土確診案例，其中17日確診的中壢女保險業務員（案15491），6日曾赴客戶家拜訪，其客戶母親是70餘歲長者，平常行動不便，都是由身為兒子的男客戶照料，客戶母親（案15506）18日確診，男客戶安排採檢PCR也呈現陽性，將於19日公布。

桃園另外有位90歲阿嬤（案15505），平時很少出門仍染疫，是因台北的孫子（案15474）15日確診前曾返鄉探視，屬於返鄉釀家庭接觸傳染的案例，已匡列桃園3家人居家隔離。至於案15504是上班族，自述上班時間非常長，平常很少出門，13日曾赴台北找友人，14日發燒喉嚨癢，16日就醫採檢確診，初步匡列接觸者3人，將進一步擴大疫調。

鄭文燦也特別要求疫調團隊，針對每個個案要進行二、三輪疫調，因為疫情要收斂，活動史、接觸史和足跡確認非常重要，包括隱瞞足跡或刻意不說明，都可依《傳染病防治法》給予必要處分。

桃園也新增1名境外移入（案15507），從西班牙入境，雖然在登機前必須要檢附PCR陰性檢測報告，但入境PCR檢測仍確診，鄭文燦說，防疫旅館必須負責安置高風險7國以外入境的旅客，目前3000多個房間使用率達6成，是國境防疫重要工作，因此防疫旅館員工808位都要接種疫苗，26家防疫旅館也設置雲端監測系統。

鄭文燦也宣布提高防疫旅館防疫標準，若篩檢出確診個案，房間靜置清消時間要從24小時提高到48小時，確診個案清消工作每房補助5000元，曾接待確診者的員工要安排PCR檢驗，他指出，入境檢疫加強版要搭配防疫旅館第10天居家快篩、第14天出關快篩，目前桃園入住民眾55％來自各縣市、45％才是市民，桃園站在國境防疫第一線，務必要做好。