行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞，近日被爆到屏東縣「牡丹灣villa」違規群聚用餐。行政院發言人羅秉成今日回應，陳向政院報告僅到該處住宿並未參加餐會，政院後續了解後再決定處理方式。對此，國民黨台北市議員王鴻薇以國外為例，指出外國若發生類似事件，高官早就知恥下台，陳政聞知法犯法應下台負責。

對於陳政聞遭捲入「牡丹灣villa」群聚事件，王鴻薇今（18日）在臉書發文痛批，陳政聞知法犯法，這其中不但違反防疫規定「餐廳禁止內用」、「室內五人」，屏東縣政府也證實此事，也要有所懲處，但陳政聞仍然辯稱，群聚用餐時沒有參與，媒體關切是否保留當時的監視器影像畫面？對此，業者低調回應「沒有存檔」，但這在其他國家，陳政聞早就炸鍋了。

王鴻薇以國外為例指出，約旦時任內政部長和時任司法部長因被揭發出席一個9人飯局，違反最多只能6人聚餐的規定，以及出席一個超出20人限制的活動，雙雙辭職；而英國時任衛生大臣被揭發與女顧問在辦公室擁吻，違反要與非同住者保持兩米社交距離的規定，最終辭職；同樣是英國蘇格蘭時任首席醫療官被發現違反禁足令，於周末到訪距離寓所1小時車程的另一寓所，辭職；新西蘭時任衛生部長David Clark因帶家人到海灘違反禁足令而辭職。

王鴻薇認為，身為政院高層的陳政聞，在全民防疫，民眾苦撐待解的時刻，如此不自愛，聚眾笙歌，知法犯法，應該負上責任，知所進退。