據《路透社》報導，日前遇刺身亡的海地總統摩依士(Jovenel Moïse)，23日在家鄉海地角(Cap-Haitien)舉行國葬。然而，葬禮外不但聚集大批抗議人士打亂活動，摩依士支持者還質疑警察局長局長沒有善盡保護之責，無疑是幫兇；現場更一度傳出槍聲，導致美國代表團因安全考量而突然離席，其他政要人士則躲入車內以策安全。

報導指出，在海地北部城市海地角舉行的國葬，其目的在於促進海地民族大團結；然而，場外卻聚滿摩依士的支持者，抗議7月7日的暴力暗殺行動，也反映出該國陷入政治分歧，短期內難以平撫。在日前的刺殺行動中，刺客不但如入無人之境，進入摩依士私宅並多次開槍射殺總統，還傷害第一夫人。

在葬禮會場外，抗議者焚燒輪胎並毀壞汽車阻塞道路，滾滾刺鼻濃煙迎面而來，灰燼灑落送行者身上。摩依士遺孀瑪婷(（Martine Moïse)則操著法語與克里奧爾語，呼籲大家為她的丈夫伸張正義，並承諾會持續建設更公平的海地。「鬥爭還沒結束，他已為我們指出一條道路。即使路途遙遠，他會一直陪著我們直到我們抵達終點」。

《路透社》指出，關於刺殺案的幕後兇手與行兇動機，迄今仍撲朔迷離。葬禮現場雖傳出槍聲，但截至發稿為止尚未傳出任何死傷報導。目擊者則表示，現場可聞到瓦斯味，還聽到槍聲。

當地媒體則表示，正當抗議民眾與警方發生衝突時，附近一家商店慘遭池魚之殃，為人洗劫。當參加喪禮的人都離開時，還看到附近有人拿著從店家搬出的洗衣機與其他家電。

美國代表團則在到場後不到1小時，就離開會場。出席葬禮期間，美方代表團周圍有數十名武裝人員形成警戒線。美國國安顧問蘇利文稍後證實，代表團已安全返家，並對海地情勢表達深切關懷。「我們強烈敦促各方和平表達意見，也呼籲海地領導人向支持者喊話，應避免暴力」。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）則率領美方代表團抵達葬禮會場。稍早，其向海地新任總理亨利（Ariel Henry）喊話，盡快為立法與總統選舉創造必要條件，「海地人民應得到民主、穩定、安全與繁隆」。

※衝突爆發

就在音樂響起、葬禮正式開始的幾分鐘後，衝突爆發了。引爆點發生在警察局長查爾斯(Leon Charles)遭抗議民眾質疑，導致葬禮提前一小時結束。當警察局長查爾斯抵達現場，許多人將矛頭指向查爾斯。「你怎麼有這麼多隨扈人員，總統遇刺當天警察都跑哪了？」一名抗議者如此質疑。

更有女性指著查爾斯大喊「刺客」，沒有盡到保護總統的職責；另一名摩依士的支持者則大喊快滾，否則葬禮後一定逮住你。

摩依士的親屬情緒激動，稱讚已故總統是敢於挑戰海地政治與經濟菁英的硬漢，也是窮人的捍衛者。他的遺孀則辯稱，海地的制度打從一開始就不利摩依士，而她丈夫就是充滿仇恨的敵人與腐敗的寡頭人士的受害者。

隨著棺木埋入3公尺深的混凝土墳墓中，再以木板、水泥與石塊密封，瑪婷獨自陪伴棺木達一個多小時。

《路透社》總結，部分人士認為刺客事件背後是外國勢力的介入，試圖掌控這個西半球最貧窮的國家。海地官員則指出刺客團由26名哥倫比亞退役軍人組成；至少有6人接受過美軍訓練。

刺殺後的動盪讓海地在拜登的議程中往前推；美國國務院於22日任命特使，但拒絕海地出兵維持關鍵設施的請求。摩依士本人也充滿爭議，參議院指控其參與挪用20億美元的委內瑞拉援助，而摩依士透過立法擴大總統權力也觸怒反對派。

在摩依士領導下，幫派暴力上升、經濟陷入困境；但他的家鄉非常支持他，他死後紀念他的標語掛滿家鄉的建築物外牆。