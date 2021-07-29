台北市好心肝等診所爆發特權疫苗爭議，台北市衛生局今天(29日)上網公布調查報告，指民進黨立委高嘉瑜自5月30日起至6月9日11天內8度狂索疫苗，並在6月3日傳LINE給北市衛生局長黃世傑表示，「我又來了，如果莫德納來，可以保留給禾馨10-20支的額度嗎？」藥師林士峰表示，高嘉瑜光是「敬業精神」就大勝BEN的效益。

藥師林士峰29日在臉書轉貼高嘉瑜11天8度狂索疫苗的新聞貼文表示，這個月，他看到很多民進黨的支持者，不斷地影射BEN幫好心肝診所關說疫苗，講得BEN好像很厲害一樣。看看人家「禾馨」診所找來的，先不談成功率如何，光是「敬業精神」就大勝BEN的效益，不要再建議什麼找BEN解決問題了，有更好的選項，不是嗎？

北市府27日晚間將好心肝等診所調查報告放上網，高嘉瑜11天內8度索取疫苗的過程曝光。高嘉瑜從5月30日起至6月9日止，多次向衛生局長黃世傑洽詢撥發疫苗給小禾馨。根據北市府調查報告，高嘉瑜在5月30日傳LINE給黃世傑詢問撥發疫苗一事，18點45分她傳訊息說，「只要內湖民權院區接觸新生兒的醫護，麻煩您了。」19點23分，她又傳訊息說，「0馨民權院區醫護約300人，再拜託局長下周能優先協助部分或全部疫苗以保護孕婦及新生兒，感激不盡。」

而蔡姓專員在5月31日接獲黃世傑與高嘉瑜的對話擷圖後，轉傳給預防接種股群組，而後黃世傑轉傳高嘉瑜的訊息，交辦王姓管理師與小和馨窗口聯繫，均配合同意撥發疫苗。

高嘉瑜在6月3日傳LINE給黃世傑，「我又來了，如果莫德納來，可以保留給禾馨10-20支的額度嗎？還有一些管理部的醫生，有血栓病史跟疑慮，抱歉又麻煩你了，謝謝局長，20人份就可以。」黃世傑回說「收到」，並轉傳兩人的對話給蔡姓專員。而在好心肝疫苗事件爆發後，6月9日高嘉瑜還傳LINE給黃世傑說「抱歉抱歉，禾馨昨晚沒去拿說今天早上去拿兩瓶，但衛生局又說沒有了？可以讓他們現在去拿嗎？」黃世傑則未接聽電話及回應訊息。