圖為受疫情影響經營不下的店面，張貼出租看板。（資料照/王英豪攝）

國內疫情趨緩，行政院除逐步放寬警戒，也開始研擬振興方案，初步規畫發行「振興五倍券」，最快9月推出，引起各界議論。台灣維新召集人、前台南縣長蘇煥智昨(3日)直言，搞五倍振興券，「實在不了解民生疾苦！」

行政院「振興五倍券」規畫擬採1000元換5000元方案，預算規模初步匡列1100億元，實體券與數位券同步發行，最快9月推出。據《中國時報》報導，7月30日傍晚行政院長蘇貞昌召集相關部會首長研商「振興五倍券」規畫方向，原則大致底定，相關部會將緊鑼密鼓就執行面擬訂細節。

對於五倍券的規劃，蘇煥智在臉書指出，搞五倍振興券，實在不了解民生疾苦，現在活不下去的很多，要先救活；他認為民生不振是因防疫管制太多，合理解封才是關鍵，「因乘數效果才發振興券，反証明經濟學不及格」。

對此有網友留言表示，「救命錢不等於創造商機，大院長不要亂搞了」、「沒有足夠的疫苗，就算合理解封，很快又警戒升級」、「1000元都繳不出了，要怎麼換」、「發現金才是王道」。

另外，關於五倍券爭議，國民黨立委賴士葆以過去發放三倍券的方式估算，這次行政費恐匡列到136.5億之高，若平均發給國民，等於每人可多拿近600元。但對於賴的估算，政院澄清，行政費用不可能高達百億，用總額去推估會失真。