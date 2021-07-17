《路透社》16日報導，歷經初步調查，哥倫比亞警政署長瓦爾加斯（Jorge Vargas）表示，下令刺殺海地總統摩依士（Jovenel Moise）的幕後藏鏡人，很可能是海地前司法部官員巴迪歐（Joseph Felix Badio）。

海地總統摩依斯7日在太子港的私人住宅中，遭到手持步槍的刺客闖入並擊殺。對此，瓦爾加斯表示，目前海地政府正與哥倫比亞警局、國際刑警組織聯袂調查這起兇殺案，證據顯示巴迪歐似乎在刺殺行動發生的3天前，正式下達命令。

他解釋，接到巴迪奧命令的人，是哥倫比亞退役士兵卡帕鐸（Duberney Capador）與李維拉（German Rivera）。兩人前往海地的名義，為安排傭兵入境該國，以保護總統摩依士安全。

他表示，「事發的3天前，海地司法部前官員巴迪歐對卡帕鐸與李維拉下令暗殺總統。巴迪奧曾在情報局的反貪腐部門服務」。不過，他並沒有拿出證據或解釋這樣看法的消息來源為何。隨後摩依士遭擊斃，而卡帕鐸遭海地警方擊殺，李維拉被捕而巴迪歐則下落不明。

報導指出，海地政府11日以幕後密謀策劃為由，拘留63歲的薩農（Christian Emmanuel Sanon）。薩農為海地裔的美國公民，為佛州醫生兼牧師。除薩農之外，被逮捕的還有侍衛長赫拉德（Dimitri Herard）；此外，海地國家警察局長查爾斯（Leon Charles）認為海地前參議員約瑟夫(John Joel Joseph)涉有重嫌，目前正全力搜捕約瑟夫中。

海地政府表示，刺客團包含26名哥倫比亞人與2名海地裔美國人；目前已有18名哥倫比亞人遭逮捕、5人在逃、3人遭擊斃。

哥倫比亞杜克15日證實，的確有哥倫比亞退役士兵前往海地；絕大部分人為受聘前往保護摩依士，另有一小部分人在此一名義掩護下，參與並執行暗殺任務。

瓦爾加斯表示，目前正與海地政府協調與被俘的前士兵接觸。哥國副總統兼外長拉米雷茲（Marta Lucia Ramirez）則證實，一旦獲得海地批准，會立即向海地派遣領世代表團與拘禁中的哥國退役士兵會面。一方面確保其權利獲得尊重，二方面尋求遣返遭擊斃士兵的遺體。目前外交部與死者家屬緊密聯繫中。

她也強調，哥倫比亞政府的立場為前往海地的退役士兵只有一小部分人知道暗殺計畫，而執行該計畫的人也該負起法律責任。「無論是誰、來自哪，都該承擔起犯罪帶來的嚴重結果」。