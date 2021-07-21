香港天王劉德華（華仔）今年出道第40年，近日他在抖音平台上傳一支影片道出心路歷程，表示背負著眾多外界的期待，但自己也只是個普通人。

畫面中，劉德華梳著整齊的西裝頭，身穿純白素T恤和米色的針織罩衫，下身搭配淺褐色長褲，獨自一人坐在椅子上獨白，「1981年很平常的1天，那天天氣很好，我正式出道了，後來的故事我想你們都知道了。」接著用粵語模仿大家如何叫他「喂！劉德華你是巨星哎」、「你好帥啊」，話鋒一轉，劉德華淡淡的說：「但是，你們有沒有想過我也是一個普通人，我會哭的，怎樣？男人哭吧不是罪。我也很笨，我做每一樣事情，都需要練習很久，你們看到的每一幕，只是一個普通人叫劉德華，每天辛辛苦苦工作的結果。」如今過了40年，劉德華說當然要慶祝，「但是不是慶祝一個人紅了40年，是慶祝一個人，認認真真地工作40年。」他也在影片尾聲預告將在7月29日晚間8點在抖音直播與粉絲見面，「我等你」。

劉德華說自己其實也只是個會哭的普通人。（圖／抖音@劉德華）

昨日劉德華再度PO一支抖音新影片，他換上五色相間的長袖上衣和卡其色長褲，坐在淺褐色的沙發上告訴大家自己出道40年，一路上拍過很多電影、唱了很多歌曲，「沒想到你們最先想到的是《天台》跟《超市》。」他欣慰的表示能為大家帶來快樂感到非常幸福，接著賣關子的說40年下來一直很想感謝一個人，「沒錯！我最想感謝的就是你！謝謝你們40年來的陪伴，我希望跟你們一起度過平凡的每一天。」溫馨的告白感動大批粉絲，留言狂讚「華仔，期待下一個40年！你的努力，讓每個藝術工作者力量無窮」、「這個男人帥了一輩子」、「感謝這個時代這個青春有劉德華」。