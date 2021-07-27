近期北京當局加緊對市場的監管力道，導致許多產業類股出現大幅度估值回調的壓力，尤其以大型互聯網巨頭騰訊、阿里巴巴、美團等陸企出現雙位數修正，連帶港股、陸股出現大幅度跌勢，MSCI新興市場指數更是在周一(26日)大跌2.4%後，已經吐回今年所有漲勢。

MSCI新興市場指數為評估全球新興市場表現的指標，其中最大成分股為全球晶圓代工龍頭台積電，其次分別為騰訊、阿里巴巴，以及南韓科技大廠三星電子、美團。MSCI新興市場指數在今年2月中旬一度上漲12%，但隨著新冠肺炎在亞洲重燃，影響各國經濟復甦發展，近期更受到北京當局大力監管動作影響，已經將今年所有漲勢吐回，相較之下，MSCI已開發國家指數仍有15%漲勢。

據外國財經媒體報導，道富全球市場（State Street Global Markets）策略師Daniel Gerard表示，許多開發中國家疫苗接種率偏低，因此更看好已開發市場，建議將約20%比重分配給開發中國家的股票。此外，看待東南亞國家復甦相當艱困，所以看好在後疫情時代崛起的國家，包括南韓、台灣的科技股，以及巴西的大宗貨物市場。

恆生科技指數截至27日收盤，今年已經下跌超過26%，進入技術性熊市階段；上証50指數也已經跌破年線，這是去年6月以來上證指數首度跌破該指標，從2月中旬高點以來，上証50指數已經跌了近24%，同樣步入技術性熊市。