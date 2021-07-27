資深藝人曹西平闖蕩演藝圈40年，有話直說的性格深受粉絲喜愛，常在臉書分享日常並附上自己照片的他，近來被酸民嘲諷「照片修的好厲害」，讓他難掩怒火反嗆：「我修我的照片關你什麼事情？這些賤民管很多」，立刻引起網友熱議。

曹西平近來被酸民嘲諷「照片修的好厲害」，讓他不滿怒嗆：「我修我的照片關你什麼事情？這些賤民管很多」，他表示修照片要有基本底子，修起來才會好看，要是原本就長的醜，基本上修不修根本不重要，他舉例有位朋友花1萬多元給知名設計師剪頭髮，遭他當場打臉：「你這麼醜不需要花一萬多元剪頭髮，不會因為髮型就可以改變你的臉，花一萬多元剪髮跟花一百多元剪髮，基本上差不多，本身就是醜就不需要浪費這些錢，先整型會比較快點」。

曹西平表示酸民要說別人前，先把自己照片PO出來，讓大家審核長相如何後，再來批評別人修照片一事，再度怒嗆酸民：「別人修照片關你們什麼事，你們不用修也是醜，本身就是心地不好的人，怎麼會美啊，不要造口業給自己積點德，管人家修不修照片，吃飽很閒嗎」。

對此，網友紛紛留言：「嘴別人的人，要不要放一張自己的照片上來看看啊？笑你們不敢見人啦」、「有些人總是見不得別人比他好！別管他！自己自在就好」、「人醜沒關係心要善良，不要人醜心地又壞，這樣子就補不了你的醜態了」。