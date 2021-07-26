東京奧運如火如荼進行中，除了賽事精彩，不少外型亮眼的運動員也成為吸睛亮點，其中，大陸女子水球隊副隊長熊敦瀚就因一張場邊練習照爆紅，高顏值瞬間成為熱議話題，可有網友翻出她之前賽後受訪的畫面，在無修圖的情況下，真面目似乎落差不小。

熊敦瀚日前在微博曬出一張在訓練場地的照片，畫面中，她似乎剛練習完，頂著一頭濕髮，穿著連身泳衣，對著鏡頭露出甜美一笑，加上一雙炯炯有神的眼睛、高挺鼻樑，以及姣好體態，甜美模樣直接圈粉一波，還有網友認為她有點撞臉女星張柏芝。

熊敦瀚外型甜美，圈粉一波。（圖／翻攝自微博）

熊敦瀚喜歡自拍也坦言愛用美顏相機。（圖／翻攝自微博）

不過，最近有網友挖出熊敦瀚2018年比賽後接受訪問的片段，在央視的無濾鏡採訪鏡頭下，雖然仍看得出是熊敦瀚的五官，但整個人似乎腫了不少，和平常自拍模樣相差甚遠，令網友傻眼直呼「逃不過央視照妖鏡」、「差距太大」，不過也有許多人跳出來力挺「好幾年前的圖了，現在瘦好多了，而且這種一看就是剛水裡上來，頭髮都濕著貼頭皮也沒妝」、「這樣看底子也很好啊」。

事實上，熊敦瀚平常喜歡在社群網站上PO自拍，爆紅後就有不少網友質疑她自拍照是P出來的，而熊敦瀚也大方回應：「體育是我的職業，努力是我的職責，愛美是女孩子的天性！我還非常喜歡美顏相機，建議電視台轉播的時候，給我猙獰的臉上P個迷人的微笑。」