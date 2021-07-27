TVBS《食尚玩家魚肉鄉民》主持人小賴曾在早餐店打過工，對料理很有一套，製作單位便秉持著冒險以及創新的精神，推出了「動畫美食還原」特別單元，讓小賴在節目中大顯身手。不過被製作人反問平常在家都做什麼料理，小賴笑說：「我買了非常多水餃放在冰箱，因為煮水餃非常方便。」

搭擋陳零九依然休養中，小賴笑說那就由自己來控制大局，至於最近有沒有與陳零九聯絡，小賴透露，陳零九確診後心靈的恐慌很嚴重，雖然身體好了但恐慌感還沒有完全痊癒，現在最需要的是陪伴跟聊天，所以五堅情每天都會跟他聯絡，「他每天早上8點還會跟我們報告今天要做什麼」。

小賴表示出道前曾在早餐店打過工，擁有單手打蛋的技能，動漫美食還原是個小Case，且小時候很迷動漫《中華小當家》，那時的夢想就是當廚師，還納悶說道：「憑什麼我會下廚現在還單身啊！」在節目中公開徵友，他也分享喜歡做菜是因爲覺得很療癒，也喜歡看著大家吃完東西幸福的臉，不過後來發現沒有人會幫忙收拾，就很少做菜了。

小賴共還原了4道料理，有《蠟筆小新》的豆粉年糕、日式炸豬排，還有《我們這一家》的中式雞蛋拌飯，最後是《櫻桃小丸子》中的魔法美食「卡美羅」。開始前小賴覺得憑著自己的料理實力，應該不會出差錯，且動漫料理看似都蠻簡單，一定能順利完成，但卡通終究不能當食譜，最後成品還是失敗了。