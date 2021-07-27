有網友在臉書分享一段抖音影片，內容疑似學生在課堂上與老師對嗆，最後還甩門走人，一旁同學明顯看熱鬧，嘻嘻哈哈狂笑還拍攝抖音影片，讓分享的網友相當憂心，我們教育出問題？學生家庭出問題？最後更稱台灣的未來令人擔憂。

一名網友在臉書社團《爆怨2公社》貼出一段抖音影片並發文：「XX高二學生的日常？」、「是我們教育出了問題？」、「是學生家庭出了問題？」、「台灣的未來令人擔憂！」。

影片中一名年輕女老師質疑一名男學生沒寫作業，男學生大聲回嗆「我沒寫嗎？」，女老師回「寫什麼？」，並在黑板上模仿學生在作業上所劃的線條，反問「這樣叫有寫嗎？」。

女老師要該名男學生罰站上課，男學生堅持「有寫」，拒絕被罰；最後女老師表示「好阿，你不要站著，那你去學務處啊」，學生也大聲回嗆「去就去，怕妳啊！」，直接甩門離開。

「師生對嗆」過程中，旁邊其他學生不停發出嘻笑、爆笑、起鬨的聲音，感覺相當習慣這樣的相處模式，一派輕鬆歡樂，絲毫沒有緊張的感覺。

而將影片PO上抖音的人還發文「真懷念學校生活，幫我按讚，真的超好笑」，並標記「上課」、「吵架」、「嘴砲」，疑似是畢業學生。

看完這段47秒的影片，眾多網友感慨回應：「我7年級，講白的...我們小時候真的不敢這樣…1.老師ㄧ定藤條抽下去2.老師告訴家長，爸爸又拿水管抽下去」、「別再騙我什麼小孩不打就能教的好，林北只相信打過的孩子才會乖才會懂事」、「這種學生，大部份都是家庭教育失敗所導致，老師真的難為了」、「從小我就告訴我的孩子，你成績不好我不一定會打你，但你對老師、哥哥姊姊們不尊重、欺負比你小的，我一定揍你一頓」、「我們以前被老師打回去都不敢說……因為說了會被家長再打一次」。