SWCC出任務。

美國海軍15日發布新聞稿證實，1名女性成功完成為期37週的艱苦訓練課程，成為美國海軍特種作戰舟艇隊(Special Warfare combatant-craft crewman SWCC)有史以來首位女兵。未來她將駕著快艇運載海軍海豹部隊成員，在海上執行機密任務。

據「Military.com」報導，基於特種作戰部隊的例行軍事政策，海軍表示無法提供該名女兵的身分或服務單位；但是，海軍透露她是17名順利結訓並拿下SWCC章的水手之一，也是18名試圖進入SWCC或海豹部隊的女兵中，第一位成功結訓的士兵。

美軍向女性官兵開放所有戰鬥專長與職缺已有5年之久，而該名女兵的順利結訓意味著女性也能勝任軍隊中最困難也最有競爭力的突擊隊任務。海軍特種作戰下轄3支特戰舟艇隊，而她也將在其中1支服役。

海軍特種作戰指揮官霍華德三世表示，「能成為首位自海軍特種作戰訓練結訓的女性，無疑是非凡的成就，我們因隊友而感到無比的自豪。和其他SWCC的隊友一樣，她展現我們部隊需要的性格、認知與領導能力」。

霍華德三世強調，「她和她的同僚將有機會成為隱密特種作戰的專家，更精通各種載人與無人平台，進而為海軍與保家衛國的聯合部隊貢獻獨特的能力」。

Military.com統計，迄今美軍共有18名女性試圖成為海軍特種作戰的一員，卻已有14人鎩羽。扣除這次成功結訓者外，還有3人正在受訓中；其中，1人正接受SWCC的訓練，其他2人則希望成為海豹部隊的一員。海軍表示，接受SWCC訓的人僅有35%能成功結訓。

事實上，早在2020年，美國陸軍特種作戰班就出現首位女性士兵順利結訓，並加入成員清一色都是男性的綠扁帽部隊。無獨有偶，另1名女兵近日也順利結訓，將於8月下部隊正式報導；還有1名女兵將於8月展開高跳低開傘訓，結訓後將前往部隊報到。

不過，迄今還沒有任何女性成功完成陸戰隊特種作戰訓。陸戰隊表示，自2016年8月以來，已有9名女性陸戰隊士兵申請評估與遴選；不過，最終僅有2人進入第二階段，而這2人在二階段中的表現不如預期而慘遭淘汰。自2016年以來，參加訓練的1200多名陸戰隊官兵中，只有40%的人順利結訓。

空軍發言人辛格頓(Malinda Singleton)則指出，2015年空軍開放女性申請空軍特種作戰的戰鬥職缺。截至2021年7月，共有2名女兵申請，其中1人已完成評估與選拔，一旦完成最後訓練即可執行特種作戰任務；另1人還在準備受訓，尚未進入評估階段。

報導指出，海軍海豹部隊因執行高風險任務而成為媒體頭條的寵兒。海豹隊員在執行突擊與機密作戰時，需要操作各種船隻與武器系統，故成員須經過嚴密而廣泛的遴選與培訓。

每年約有300名水手完成SWCC結訓，而海軍現役SWCC隊員約在760至800人之間。想要成為SWCC的一員，則須在完成新訓後接受長達37週的專長訓；包括為期2個月的預備課程，在加州科羅納多海軍特種作戰中心的3週培訓，7週學習航海、水上技巧、體能訓練與安全課程，然後是72小時的艱苦賽，過程將考驗毅力與身體韌性，這也是學員最常被淘汰的關卡。

接下來是7週的基本訓，學習戰鬥、武器與通訊訓練，緊接著是7週的中級船舶駕駛課程，最後是求生、迴避、抵制審訊及逃脫訓練與文化課程。