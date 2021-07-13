「Defense News」9日報導，美國緬因州巴斯鋼鐵廠人力資源副主管梅森(Jon Mason)，日前在與國防部副部長希克斯(Kathleen Hicks)談話時警告，如果拜登政府在未來2年內不下訂單採購更多的勃克級驅逐艦，巴斯鋼鐵廠恐被迫裁員2500人，而這勢必影響美國海軍生產下一代驅逐艦。

希克斯日前走訪巴斯鋼鐵廠並與通用動力高層會面時，巴斯鋼鐵廠向其發出此一警告。該造船廠更呼籲，五角大廈自2023年起應訂購至少15艘船艦，如此巴斯鋼鐵廠才能留住經驗豐富的技工，並生產海軍下一代驅逐艦DDG(X)。

梅森表示，「勃克級計劃的結束時間和DDG(X)的開始時間，彼此並沒有重疊」。這背後反映出海軍訂單的減少；然而，訂單的下滑將在現有的驅逐艦和新型船艦之間帶來落差，而這樣的落差至少10年起跳。簡報強調，為了維持工業基地並為艦隊帶來所需的能力，海軍每年至少要訂購3艘驅逐艦才足夠。

緬因州的巴斯鋼鐵廠與密西西比州的亨廷頓英格爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries Inc），分別承接海軍勃克級驅逐艦的訂單。一般來說，2個造船廠彼此平均分配海軍訂單；然而，巴斯鋼鐵廠卻經常遇到障礙，導致造船計畫延宕逾6個月。目前，該造船廠負責建造6艘勃克級驅逐艦，以及1艘朱瓦特級驅逐艦。

梅森指出，「為滿足海軍的需求，我們正全力提升能力以準時甚至提前交付施工中的艦艇，並維持未來每年2艘的建造速度」。

報導指出，在5月提交給國會的2022財年預算請求中，海軍向議員請求批准建造1艘勃克級驅逐艦，此一數字較前一年少了1艘。不過，眾議院已將少掉的那一艘加回至預算中，預計會獲得其他議員的首肯。

自2018年以來，巴斯鋼鐵廠就一直擴大招聘人力，共新進4000名工人，以滿足海軍的造船需求。光2021年至今，就已聘雇1300人，預計全年度將聘用2000名員工。

不過，由於沒有更多的驅逐艦訂單，巴斯鋼鐵廠恐面臨裁員2500人的困境。高層預測，其中部分人力透過自然裁員來實現。畢竟約1000名最具經驗的技工屆齡退休，剩下的人數將以裁減為之。

拜登政府非常重視創造美國就業機會。2021年5月，當五角大廈遞交2022財年預算請求時，希克斯才強調國防支出重點將在於「投注至美國製造業與創新，特別是代表性不足的人群與中小企業投資。這將讓我們在後疫情時代能更好的重建，也會強化美國國家安全的產業基礎」。