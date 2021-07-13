隨著中國大陸成為全球最大的新冠肺炎疫苗供應國家，迄今已捐贈超過2億劑的國藥集團與科興疫苗，足供1億人施打2劑疫苗。相較之下，歐盟僅捐出8230萬劑疫苗。大陸成為發展中國家疫苗的主要供應者，讓台灣憂心其邦交國是否會因為疫苗而改為承認北京。不過，華府英文雜誌《外交家》特別撰文分析，認為和大陸建交並不會有助於疫苗取得，而承認台灣也不代表就拿不到疫苗。台灣邦交國可從美國與其他國家取得疫苗，甚至透過第三國拿到大陸疫苗。

分析指出，由於大陸向全球發展中國家提供疫苗，而後者仍在為獲得足夠疫苗而苦苦奮鬥；考量到承認台灣的15個邦交國中，除了梵蒂岡之外，其他多為發展中國家。那麼，承認台灣是否讓其無法獲得大陸疫苗？

這無疑是台灣最關心的議題。回歸到2021年4月，中華民國外交部長吳釗燮指控大陸「大秀肌肉」，利用疫苗外交奪取台灣邦交國。「如果回顧那些接受大陸疫苗的國家，不論是巴西、智利還是薩爾瓦多，我認為大陸正利用疫苗施加影響力在我們盟邦之上」。

但實際上，《外交家》調查後發現台灣的15個邦交國中，貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、馬紹爾群島、諾魯、尼加拉瓜、帛琉、巴拉圭、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及格瑞納丁、吐瓦魯與梵蒂岡；其取得疫苗並沒有比鄰國更難。甚至，與2016年來拋棄台北擁抱北京的7個國家相比，這15個邦交國的疫苗獲得也沒有明顯的不足。

此外，這15個國家，有2個國家─馬紹爾群島與帛琉，受惠於與美國的自由加盟協約（Compact of Free Association），而享有美國疫苗。以帛琉為例，逾8成人口接受至少1劑疫苗，使其成為全球防疫表現最好的國家之一。馬紹爾群島則以69.2%的疫苗覆蓋率，遠超過世界平均疫苗覆蓋率的24.7%，更高過大洋洲的平均疫苗覆蓋率18.6%。

相較之下，海地則是光譜的另一端。他是全球疫苗覆蓋率最低的幾個國家，甚至可以說疫苗接種計畫還未開始。這部分原因是因為一開始害怕疫苗副作用，該國拒絕接受AZ疫苗。

與此同時，拋棄台灣選擇北京的多明尼加，則為其人口的46.7%注射疫苗。這歸功於大陸提供疫苗。多明尼加很幸運的在新冠肺炎大流行之前，於2018年與台灣斷交。這讓其可以自大陸方面購得1080萬劑疫苗，並同時受贈5萬劑疫苗。

然而，《外交家》不認為拋棄台北、擁抱北京，就能解決海地的疫苗問題。該國更深層的問題是政治動盪，如今更發生總統摩依士遭到刺客暗殺。換言之，政治的不穩定與制度的衰敗，才是海地疫情的癥結點；與北京沒有建立外交關係，根本不是海地取得疫苗的主要障礙。

除了美國與中國大陸，台灣的邦交國也能從其他來源取得疫苗捐贈。其中，印度捐給台灣盟邦的疫苗就至少68萬劑；文章指出，其中有一部分捐給巴拉圭，捐贈的原因就是因為巴拉圭與台灣有外交關係。以色列也分別向瓜地馬拉與宏都拉斯提供疫苗。

此外，區域國家也提供疫苗給台灣邦交國；墨西哥向瓜地馬拉與宏都拉斯提供15萬劑疫苗，智利則贈送巴拉圭2萬劑疫苗。與此同時，澳洲與印度透過「COVID-19疫苗全球取得機制」COVAX捐贈疫苗，讓諾魯能為所有成年民眾接種疫苗。

當然，隨著印度在2021年春季疫情爆發，新德里急於為國內民眾施打疫苗，導致捐贈疫苗數量下滑，台灣邦交國在內的發展中國家勢必無法期望新德里提供更多疫苗；但是，若檢視與台灣斷交、和大陸建交的國家，是否因此自北京獲得更多疫苗，就可以發現拋棄台灣、選擇大陸未必能獲得更多疫苗。

自2016年蔡英文上任以來，選擇與北京建交的共有7個家家，按時間順序分別為：聖多美普林西比(2016年)、巴拿馬(2017年)、多明尼加(2018年)、布吉納法索(2018年)、薩爾瓦多(2018年)、所羅門群島(2020年)與吉里巴斯(2020年)。

然而，中國大陸並不是這些國家的疫苗主要提供者。根據聯合國兒童基金會（UNICEF）的COVID-19疫苗市場追蹤報告，大陸僅捐贈25萬劑疫苗給7個國家；其中，薩爾瓦多拿到15萬劑，索羅門與多明尼加分別拿到5萬劑。

甚至，北京也沒有積極地向這些國家出售藥物。雖然大陸向薩爾瓦多出售200萬劑疫苗、多明尼加出售1080萬劑疫苗；北京卻沒有向布吉納法索、吉里巴斯、巴拿馬、聖多美普林西比、索羅門群島出受疫苗，意味著台灣昔日盟友迄今還沒自大陸那取得疫苗。