美國食品藥物管理局(FDA)12日更新嬌生新冠肺炎疫苗的警語，指稱施打該款疫苗恐增加罕見神經疾病「格林巴利症候群」（Guillain-Barre SyndromeGBS）的罹患風險。FDA強調，儘管尚未證實兩者之間具有因果關係，但的確出現接種者麻痺的報告。

據FDA發給美國有線電視新聞網(CNN)的聲明稿，指出「FDA今日針對嬌生疫苗的接種者與提供藥商修訂警告語，目前在接種疫苗後出現GBS的風險增加中」。

修訂後的警語指出，「根據施打嬌生新冠疫苗不良反應報告，接種疫苗者在42天內，出現GBS格林巴利症候群的風險增加。不過，現有證據仍不足以證實疫苗接種與罹患GBS存在因果關係，僅能說明存在關聯性。另在莫德納與輝瑞疫苗中，尚未發現類似病例」。

警語還表示，「GBS(一種神經系統疾病，身體的免疫系統會攻擊神經細胞，導致肌肉無力，嚴重者甚至會癱瘓)發生在部分接受嬌生新冠肺炎疫苗者的身上。大多數病例是在接種疫苗的42天內出現症狀，但發生可能性相當低」。

FDA證實，目前施打的1280萬劑嬌生疫苗中，美國政府共收到100起的GBS病例。如果人們在施打疫苗後發現手部或腿部特別無力、刺痛等症狀，應立刻就醫。

其他明顯症狀還包括行走、說話、咀嚼與吞嚥困難，腸胃道與膀胱控制失調，視覺重影。在100起GBS案例中，95人住院治療、1人死亡。「在美國，每年約有3000至6000人罹患GBS。大多數的人能夠完全康復。事實上，其他疾病疫苗也可能增加GBS風險，例如季節性流感疫苗與預防帶狀皰疹的疫苗」。

嬌生公司也證實此一現象，並表示正與美疾病管制暨預防中心(CDC)、FDA商議中。該公司聲明表示，「我們持續與FDA等機構商討GBS案例，這些病例是在接種嬌生疫苗後出現的。不過，發生這種情況的機率非常低」。

CDC則警告，即使如此，民眾還是應該接種新冠肺炎疫苗。「GBS是一種神經系統疾病；身體的免疫系統會攻擊神經細胞，導致肌肉無力，最嚴重可能會癱瘓。在美國，每年有3000至6000人罹患GBS。它通常由呼吸系統疾病引發，或腸胃道感染，大多數人都能完全康復」。

CDC發言人還補充，由於疫苗不良反應報告中，嬌生疫苗出現GBS的案例數還算相當少，這意味著接種該疫苗出現該負作用的風險很低。CDC將在諮詢委員會上討論此事」。

CDC提醒，「在美國幾乎所有新冠肺炎的住院與死亡病例，全都是沒有接種疫苗的民眾。接種疫苗發生嚴重不良反應的風險還很低，還是建議12歲以上的人都能接種疫苗」。

由於罕見血栓與併發症風險，CDC與FDA今年稍早暫停施打嬌生疫苗；不過，在確定風險很低且病情可治癒後，4月恢復施打並更新疫苗警語標籤。