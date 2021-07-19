高雄市學前、國小教職員工預定20、21日接種疫苗，但國、高中萬名教職員還要再等下一波，不少親師擔心開學後的疫情危機。市長陳其邁19日表示，已向教育部爭取，外縣市籍在高雄任教或高雄市籍在外縣市任教者，只要能提出工作證明，未來都可直接在高市施打疫苗。

教育部原定開學前兩週開放當地國中小教師接種疫苗，結果卻提前在這三天接種疫苗，這讓居住地在高雄、工作地在北部的教師必須提前趕回工作地施打，打完再回到高雄的居住地，增加移動的風險。

對此陳其邁表示，教師施打屬專案，由中央配發疫苗。只要在高雄設戶籍，能出具其他縣市的教育工作證明者，或是其他縣市在高雄市任教者，都能向高市教育局登記、在高市施打疫苗。陳其邁也希望其他縣市比照辦理，降低老師們南來北往的困擾。

陳其邁表示，26日中央有可能解封，高雄市針對未來的7天，在積極管理、有效開放的前提之下，各局處已針對列管的行業、地點妥善規劃。屆時會考量疫苗覆蓋率和篩檢強度，以及防疫措施完備的三原則下，開放相關場域。