自6月起，泰國新冠肺炎疫情便不斷升溫。泰國公共衛生部9日證實，該國在過去24小時內新冠肺炎確診數新增9276例，單日死亡人數更達72例。有鑑於疫情嚴峻，泰國總理帕拉育(Prayut Chan-o-cha)在主持COVID-19疫情管制中心(Centre for COVID-19 Situation Administration CCSA)會議後宣布，首都曼谷及其附近區域自10日起實施「微封鎖」，限制一般民眾外出。

據《曼谷郵報》報導，由於連2日新增確診人數超過7000人，會議舉行前帕拉育在臉書上宣布，「將在CCSA會議上批准公共衛生部提出的嚴厲限制措施」。

他表示，自己也全力關注疫情的爆發，更希望提出適當措施來遏止確診人數的上升，「我們可能不得不採取更嚴格的措施來限制民眾行動，以防止群聚並關閉更多場所。作為CCSA指揮官，我將主持會議並審議各方提出的提案，一旦結果確認將盡速通知民眾。政府和我會盡最大努力控制局勢」。

會後，泰國公衛部常務秘書奇亞提蓬（Kiatiphum Wongrajit）證實，包括曼谷與鄰近高風險省份將實施為期14天的限制措施。除採購食物、就醫、接種疫苗外，一切外出活動將完全禁止，跨省份的通行也在禁止之列中。

其他措施還包括關閉高風險場所，以及人們常常群聚並進行活動的地方；不過，超市、生鮮市場以及維持日常生活必需的處所，將維持開放。

奇亞提蓬強調，公共衛生部希望這些措施能遏阻傳染的擴散，好讓公共衛生系統能集中精力照顧有需要的病患。當被問及這是否等同於封鎖，他強調「我們不想讓民眾更混亂；因為，先前實施的封鎖還包括禁止外國人入境泰國，但這次採行的新措施旨在限制民眾行動並關閉有風險的場所」。

不過，他也強調「微封鎖」將與2020年實施的宵禁措施一樣嚴厲。CCSA副發言人阿披莎邁（Apisamai Srirangson）補充，內政部與國防部會在各交通節點設立檢查站，減少跨省份的移動。她呼籲，政府部門與私人企業應盡可能的採行遠距工作。

阿披莎邁表示，一旦實施企業的營業時間將進行調整，以限制民眾外出；調整對象涵蓋百貨公司、便利商店、餐廳與夜班工作者。她重申這不是封鎖，而是特定地區與省分的企業與營業時間調整與變化。

事實上，過去24小時內泰國新增9276起確診病例與72人死亡；其中，一般民眾確診數為8998例，監獄囚犯有278例。自2020年初大流行以來，該國累計確診數為317506起病例，死亡人數總計2534人。