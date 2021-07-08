據《路透社》7日報導，印尼當地1名負責中國大陸科興疫苗實驗的首席科學家巴夏亞爾(Novilia Sjafri Bachtiar)，疑似因感染新冠肺炎而死。巴夏亞爾逝世之際，正好遇上印尼新冠肺炎死亡人數創下歷史新高之際。印尼是全球最普遍使用科興疫苗的國家之一。

報導引述「Kumparan新聞」，指稱巴夏亞爾死於新冠肺炎。另有媒體引述印尼國營生物藥劑公司BioFarma的官員說法，表示她已依據協議下葬。

印尼國營事業部部長索赫（Erick Thohir）在IG上哀悼，表示巴夏亞爾的離世是BioFarrma的巨大損失。「她是BioFarma正在進行的數十項臨床實驗之首席科學家與主持人，包括與科興合作的新冠肺炎疫苗臨床實驗。疫苗已生產並注射於印尼千萬民眾的體內，為我們擺脫COVID-19大流行做出貢獻」。

不過，其並沒有提到巴夏亞爾的死因，BioFarma也未透露才50多歲便逝世的巴夏亞爾真正死因。

《路透社》指出，大量接種科興疫苗的醫療人員卻感染甚至死於新冠肺炎，引發外界質疑該款疫苗的重症、住院與死亡的防護效力。根據數據統計，自6月以來，已有131名醫護人員因新冠肺炎死亡；其中，絕大多數都是接種科興疫苗，50人死於7月。

印尼近來深陷新冠大流行，光7日單日便有逾1000多人死於新冠肺炎，確診人數更達破紀錄的34379人。最新一波感染的禍首為Delta變種病毒，該病毒最早於印度發現。科興發言人劉佩成(Peicheng Liu)6月受訪時表示，初步結果證實該款疫苗在面對Delta變種病毒實，中和抗體減少3倍。