永齡基金會、台積電成功申購BNT疫苗後，成功戳破民進黨「台灣受到大陸阻饒買不到BNT疫苗」的謊言，也讓先前委託盛弘醫藥採購BNT疫苗的南投、雲林、花蓮、台東等藍營四縣市相當振奮。受委託公司再度至食藥署補件，希望能儘快再度洽購BNT疫苗，國民黨主席江啟臣亦表明黨團將全力協助。卻沒想到民進黨才剛被郭台銘打臉教訓，傷還沒好又想用意識形態欺騙民眾、抗中保台。

民進黨首先由行政院發言人羅秉成發難，表示「可期待年底前會有相當數量的BNT疫苗抵台，現階段無開啟新專案的必要」。後又由民進黨立院黨團在立院召開「以疫逼統」的記者會，宣稱台灣目前「已可掌握」約五千萬劑疫苗，疫苗數量足夠，反批國民黨是配合國台辦演出、以疫謀亂，一副自滿心態，卻沒想到這齣抗中大戲根本是自曝其短！

檢視國台辦發言人馬曉光的說法，首先對永齡基金會順利採購疫苗表示「樂觀其成」，又提出願意援助台灣由大陸自製、WHO認定的國藥及科興疫苗，最後則表明期盼台灣有意願洽購疫苗的縣市、團體和企業，也能獲得滿足。從其發言來看，主要還是願意捐贈台灣疫苗的說法不變，且在談到採購的部分，更無任何介入字眼！

從上述發言再對照郭台銘在宣布疫苗採購成功時曾表示「自我方提出捐贈案後的洽購期間，並未有大陸北京當局對此次疫苗採購過程有任何指導或干涉，在此感謝能讓採購行為歸諸商業條件談判的本質進行。」足可證明北京官方未曾介入。再回來看民進黨審查簽約文件時錙銖必較的「復必泰」字眼，更不斷強調「標籤原廠（導致成本增加）」、「德國原廠直送」，究竟誰在用意識形態阻撓疫苗，顯而易見！

從疫情之初民進黨及相關側翼、媒體斗大的「武漢肺炎」字樣永遠高掛在泛綠粉專及報導之中，為的就是不斷醜化大陸，增加台灣民眾對大陸的厭惡感及疏離感。當全球都在用疫苗抵抗疫情之際，又利用台灣相對安全、民眾安逸的心態以「大陸阻擋台灣採購疫苗」來掩蓋未努力採購疫苗的事實。眼見「買不到BNT疫苗」的採購騙局被被郭台銘所破，又拿國民黨跟國台辦配合演戲來大做文章。民進黨可別忘了，慈濟還沒簽約成功，若然慈濟簽約成功，是否也是配合國台辦演戲？民進黨敢跳出來對證嚴上人公然抹紅嗎？

面對疫情嚴峻，疫苗注射已是燃眉之急，更別說變種病毒肆虐，未來可能每年都要施打疫苗，疫苗本來就要超量準備。再者，民進黨已經受過「擬到貨卻沒到貨」的採購教訓，現在喊「已經掌握的疫苗數」根本沒用。莫忘蘇貞昌「疫苗比雞腿」的名言，掌握數與到貨數完全不能相比。在郭台銘成功採購BNT之際，又藉由意識形態、抗中保台來阻擋民間及地方政府進一步的採購，企圖再醜化民眾對大陸的觀感，這不正是民進黨自我打臉及「以疫謀獨」的最佳證明？（作者為台北市青年聯合會理事長）

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