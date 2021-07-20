國產的高端疫苗通過衛福部核准緊急使用授權，但由於沒有做到三期試驗，也引發一些質疑，國民黨今赴北檢按鈴申告失職官員；民進黨立院團今表示，既然走入司法，就不要再政治操作；至於高端疫苗EUA審查的會議記錄，會依照朝野協商通過，兩週內要求行政院部門，將會議記錄去識別化後再公布。

民進黨立院黨團今上午召開記者會，書記者羅致政表示，國民黨如果已經正式提告的話，那就尊重司法，若已經走入司法程序，國民黨就沒有必要再做任何政治上的操作，就交由司法處理，不要一方面又要提告，還要做政治操作，這是沒有任何的意義。

他說，今天在野黨提到，希望公佈高端疫苗EUA審查的會議記錄；事實上，6月18日在立法院朝野協商通過，當時各政黨都同意，在審查結果公布後兩週內，會將會議記錄去識別化後再公布，這一點絕對會要求行政部門遵守。

他說，所以在野黨也不用再呼籲了，本來立法院朝野通過的記錄，大家就會遵守，行政部門就會配合辦理，民進黨立院黨團這邊也會要求，行政部門在高端的審查結果公布後兩週內，就將會議記錄做去識別化處理後公布，所以這一點，不要再來說什麼黑箱、違反等。

他指出，會議結果公布後，相信大家就會看到，審查的過程是經得起檢驗的，但是希望國民黨不要一面拿這個決議來要求，一方面又不承認這個決議。

他說，昨天他們特別點出來，立法院是有通過這個疫苗採購要公佈的決議，而且大家同意了，就是全數交貨完成之後公佈，結果昨天國民黨又翻臉不認帳，還說是民進黨利用多數的暴力在立法院強行通過。

他指出，國民黨真的是睜眼說瞎話，因為這三個案子，都是沒有表決的案子，都是朝野經過討論之後，無異議通過的案子，那真的是睜眼說瞎話，為了幫黨主席江啟臣擦屁股，說錯了，甚至惡意的指控，硬凹委員會的決議是沒有正當性，所以國民黨不要對他有利的就拿出來。

至於民進黨立委是否願意施打國產疫苗；民進黨立委鄭運鵬表示，他因為錯過之前的登記，所以他會獻出手臂，給第一家通過審查的高端疫苗，他會帶頭施打。