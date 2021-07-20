我將在立陶宛設代表處 國台辦斥民進黨當局設「處」謀「獨」 15:042021/07/20 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（藍孝威攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡政府宣佈，將在立陶宛設立代表處。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（20日）發出「答記者問」強調，台灣是中國的一部分。大陸反對建交國與台灣發展官方關係。陸方敦促立陶宛恪守一個中國原則，不要向「台獨」勢力發出錯誤信號。 朱鳳蓮表示，民進黨當局和「台獨」勢力的設「處」鬧劇目的是謀「獨」。再怎麼折騰，也改變不了台灣是中國一部分的事實，撼動不了一個中國的國際格局。 外交部證實將在立陶宛設處 館名就有台灣二字 沒有戰狼外交 只有戰狼語言 #台灣 #立陶宛 #民進黨 #國台辦 #朱鳳蓮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 立陶宛將設台灣代表處 藍委：不必當外交突破 11:392021/07/20 政治 700多人因疫情死亡 綠營太保市長：政府應補償家屬 12:522021/07/20 政治 疫苗情誼 4國合唱團線上同樂 04:102021/07/20 地方新聞 立陶宛將設立歐洲唯一「台灣代表處」 吳釗燮：駐歐各館無改名計畫 10:302021/07/20 政治 立陶宛設台灣代表處 民進黨團：台灣跟立陶宛是天然的夥伴 11:512021/07/20 政治 立陶宛設台灣代表處 陸外交部：反對建交國與台灣互設代表處 16:212021/07/20 兩岸 外交部將Taiwan或Taiwanese用錯？學者：應是有特別用意 12:002021/07/20 政治 觀策站》陳水扁踩線違反四不，蔡政府無能縱容（江振義） 12:432021/07/20 海納百川 駐立陶宛台灣代表處成立 總統：重要外交突破 12:422021/07/20 政治 列民進黨執政6大罪 連勝文：消費券應命名贖罪券 08:372021/07/20 政治 藍委嗆第二類官員 爭第2劑不愧疚 04:102021/07/20 焦點要聞 兩岸熱門新聞 俄將公佈全新單引擎戰機 美媒：超機動優勢殲10C也有 - 兩岸 貼地飛行 時速600公里磁浮高速列車青島亮相 - 兩岸 吳亦凡醜聞壓不住 傳涉陸官方整治新型毒品供應鏈 - 兩岸 曾指控病毒是實驗室製造 閻麗夢與其資助者郭文貴反目成仇 - 兩岸 陸外交部：已有55國致函世衛總幹事 反對新冠溯源政治化 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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