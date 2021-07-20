蔡政府宣佈，將在立陶宛設立代表處。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（20日）發出「答記者問」強調，台灣是中國的一部分。大陸反對建交國與台灣發展官方關係。陸方敦促立陶宛恪守一個中國原則，不要向「台獨」勢力發出錯誤信號。

朱鳳蓮表示，民進黨當局和「台獨」勢力的設「處」鬧劇目的是謀「獨」。再怎麼折騰，也改變不了台灣是中國一部分的事實，撼動不了一個中國的國際格局。