英國「伊莉莎白女王」號與美國「雷根」號航母戰鬥群在印度洋舉行大規模軍演

英美航母打擊群12日才首度在印太舉行大規模軍演，但英方已證實，「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）上約有100名人員確診，而它的全球巡航任務才進行不久。

據BBC新聞網14日報導，除了帶頭的英國航母外，打擊群中其他幾艘軍艦的人員也受到影響。而英國航母「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）打擊群周一才首度和美國航母「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）打擊群合體，在印度洋展開大規模演習。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）說，所有部署的官兵都已接種了兩劑新冠疫苗，爆發的疫情正獲得控制。而在「伊莉莎白女王」號航母打擊群中，約有3700名官兵。一位英方發言人說，雖然艦上採取了戴口罩，維持社交距離，並使用追踪系統等預防措施，但經過例行篩檢後，仍發現航母打擊群中有少數人員確診。

「伊莉莎白女王」號航母打擊群預定要進行28周部署，目前巡航任務才進行了約1/4。如今它正進入印度洋，而英國皇家海軍說，今年稍後將繼續航向日本海域。