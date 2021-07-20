台北市王姓女子今年5月間遭檢舉散布大安區成功國宅居民確診假消息，被警方送辦。但台北地檢署調查後「打臉」警方，認為誰散布確診假消息因各說各話，已成「羅生門」，沒有證據證明王女散布假訊息，將王女不起訴。

警方調查，王女涉嫌於5月10日上午，在鄰里間散布成功國宅有居民確診消息，警方接獲通報後，將王女依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」散布不實疫情罪，移送台北地檢署偵辦。

但檢方調查時，王女辯稱，她5月10日當天到成功市場買菜時，有聽到別人討論疫情，但她沒有轉述給黃姓里長等任何人。

石里長證稱，他當天上午從里民口中得知隔壁里的黃里長說成功國宅疑又有人確診，他致電黃確認訊息來源，黃稱是王女說的。但黃里長則否認，強調自己根本不知道發生什麼事，也沒有跟王女討論過疫情。

由於石、黃2名里長說法兜不攏，另李姓鄰長、成功國宅陳姓委員證稱，未聽聞王女有散布假疫情情況，究竟是誰散布確診假訊息已成「羅生門」，檢方認為沒有證據證明王女散布假訊息，依罪證不足，給予王女不起訴處分。