大陸國家衛健委今天（26日）通報，昨天（7月25日0至24時）31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例76例，其中境外輸入病例36例（雲南18例，廣東8例，福建5例，內蒙古2例，河南2例，北京1例），本土病例40例（江蘇39例，遼寧1例）。

據福建衛健委通報，昨天（7月25日0至24時），福建省報告新增境外輸入確診病例5例，其中，台灣輸入3例、印度和荷蘭各輸入1例（均為廈門市報告）。

境外輸入確診病例1：劉某，台灣籍。7月20日搭乘廈航航班MF882抵廈。入境後即被集中隔離醫學觀察，24日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

境外輸入確診病例3：劉某，台灣籍。7月21日搭乘立榮航班B7511抵廈。入境後即被集中隔離醫學觀察，24日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

境外輸入確診病例4：劉某，台灣籍。7月21日搭乘立榮航班B7511抵廈。入境後即被集中隔離醫學觀察，24日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

截至7月25日24時，廈門市累計報告境外輸入新型冠狀病毒肺炎確診病例323例，台灣占71例，排行第一。

★南京新增本土確診病例38例 均為機場相關人員和密切接觸者

據「@南京日報」微博今天（7月26日）消息，南京市人民政府新聞辦公室舉行第六場南京新冠肺炎疫情防控新聞發佈會，會議通報新增病例情況：昨天（7月25日0至24時）南京市新增本土新冠肺炎確診病例38例（其中8例為無症狀感染者轉為確診病例，另30例均在隔離管控的人群中發現），新增無症狀感染者1例，均為機場相關人員和密切接觸者和密切接觸者的接觸者。

截至7月25日24時，全市累計報告本土確診病例75例（其中41例為輕型，32例為普通型，2例為重型），本土無症狀感染者13例。