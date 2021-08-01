新北市長侯友宜今（1日）主持防疫會議，全市新增例6例確診，3人為新增個案，3人為居家隔離陰性轉為陽性。衛生局同時公布2名確診者足跡分別有前往WORLD GYM蘆洲店、永和民權店，提醒曾出入民眾要進行自我健康監測。

衛生局公布，案15778於7月25日上午9時52分至上午11時32分有前往WORLD GYM蘆洲店，另外，案15796於7月25日下午2時至4時有前往WORLD GYM永和民權店。

衛生局從7月30日起連續3天公布確診者足跡都與健身房有關，7月30日公布的案15757曾前往WORLD GYM永和店；7月31日公布的案15782有前往健身工廠新埔店、土城店。

衛生局表示，提醒曾出入相關場所民眾應進行自我健康監測，民眾若有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀應配醫用口罩盡速到就近指定的社區採檢院所就醫，不得搭大眾運輸。