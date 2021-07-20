北市府今日公布確診足跡。（北市府提供）

北市府今日公布確診足跡。（北市府提供）

台北市公布2名本土個案足跡，北市副市長黃珊珊表示，其中有名京站威秀影城員工CT值僅13，曾連續5天在影城擔任驗票員，移動也都靠公車、捷運，足跡遍及各大捷運站，還曾去過寧夏夜市、全聯士林中正店、萊爾富等地，籲有在相同時段出沒同地點的民眾要提高警覺。

今日公布的個案足跡分別為案15493、案15553。黃指出，前者為皮膚科醫師，診所員工和看診對象都被匡列，但他第一時間隱匿足跡和職業，未來將開罰，他主要是在7日上午去過家樂福超市台北同安店，13日上午去WorldGym長春店，這兩地都是靠電信足跡才揪出來的。

黃表示，另名案15553為影城員工，工作時間分布在13日到16日的上午和晚間時段，於京站威秀影城5、6樓的1、6、10廳協助票口驗票，但因採無接觸服務，不會直接接觸到消費者。

在個案足跡史中，能發現個案期間移動都多靠捷運、公車，還曾行經捷運地下街，足跡中多集中在捷運中山、北車、士林等，公車路線則搭過304、685、紅12，還有去過大同區的寧夏夜市、新光三越南西店1館地下超市、台北轉運站1樓萊爾富、全聯士林中正店、大葉高島屋。

黃坦言，該名個案行蹤相當多，會全數公布是因他僅有ct值13，因此今天特別將足跡全數公布，希望在這時間有接觸的民眾，若有不舒服的情況，請打1922諮詢或前往7家醫院進行免費篩檢。