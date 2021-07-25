韓劇《惡魔法官》開播以來好評不斷，男神池晟不論演技或身材都超吸睛，也讓他榮登TV話題性分析機構Good Data Corporation在7月第3週所調查出的「TV電視劇話題性演員」冠軍，主要演員池晟、金玟廷、珍榮、朴珪瑛近日接受專訪，暢聊拍攝秘辛。

池晟笑曝雖然劇中設定珍榮飾演的「金佳溫」總是將注意力放在自己飾演的「姜耀漢」身上，但不管是在拍攝中或休息時，每次一抬頭就會看到珍榮正在盯著自己，起初不禁會好奇「為何要監視我呢」，且有時真的會覺得很有壓力，但後來這種關注就轉化為了「愛」，讓自己真的很開心，若發現珍榮沒在看自己反倒還很不習慣。有趣的是較少上綜藝的池晟還擔心自己回答的不夠有效果，緊張追問：「我說的很有趣吧！」這番另類的公開示「愛」，也讓金玟廷聽了樂不可支，隨後當池晟詳細解說自己飾演的「姜耀漢」之角色魅力時，金玟廷更是忍不住打斷說：「他這樣子很像鄰家大嬸對吧？」流露出2人多年的好交情與默契。

金玟廷透露這次飾演的「鄭善兒」（前譯，鄭善雅）在衣著上很華麗，但其實自己的腳過去因拍戲受傷過很多次，所以私底下是絕對不會穿超高的高跟鞋，但為了演好這次的角色，還特別去加強腰部肌力，讓自己可以長時間穿著高跟鞋，敬業態度令人欽佩。珍榮被問到自己飾演的角色魅力時，回答是正義感、待人公平且專心一意，沒想到卻被池晟反問「不是髮型嗎」，讓珍榮趕緊自嘲解釋這次的髮型很有特色，是讓人看了「會想在上面衝浪」的髮型。而在戲裡武打身手矯健的朴珪瑛，則表示這次由於動作戲比較多，所以在本劇開拍前後都有認真在學拳擊與柔術，雖然動作可能不太老練，還請觀眾能多多包涵。

除了演員亮眼之外，本週最新播出的第7集劇情亦有重大衝擊，池晟飾演的姜耀漢法官決定向幕後「偽慈善」的黑勢力「社會責任財團」挑戰，發揮自己對人心的了解，利用不安感讓原本是龐大利益共同體的總統、司法部長、電視台老闆、大企業會長以及社會責任財團理事長開始為了生存而互相攻擊對方弱點，珍榮飾演的佳溫與耀漢間的關係原本已有進展，但沒想到自己過去父母親的悲劇被姜耀漢在大眾面前公開，最後更得知自己堅信的法律、體制在權力面前顯得無比寒酸而跪地崩潰大哭，珍榮令人動容的演技也深受粉絲們的肯定。此外，金玟廷飾演的鄭善兒為了平息姜耀漢所掀起的風波，竟以殘忍的方式讓自己成為新任「社會責任財團」理事長，即將與姜耀漢正面交鋒。該劇每周日、一在friDay影音播出。