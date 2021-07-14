根據19日各國官方資料，印尼每日新染疫者已超過印度，儼然成為Delta新變種病毒株在亞洲新熱區。同一天，韓國每日新確診數，也寫下歷史新高。

韓國政府19日表示，經最新統計每日新增1,615位新冠病毒感染者，創2020年疫情爆發以來單天最多。其中，包括1,568例本土病例，使得總染疫數也增至約17.1萬人。同時，韓國民眾更擔憂，因為已連續8天，韓國社會內每天都有千位以上的人傳染到新冠病毒。

東南亞的印尼似乎更嚴重，因每日新病例已連兩天超過4萬，其中在13日，更是高達近4.8萬歷史新高。令外界驚訝的是，一個月前，印尼單日新確診數還不到1萬人。當地政府也提出警訊，Delta變種株正向主島爪哇島以外擴散，若控制不當，包括氧氣以及藥物等醫療資源很快就會耗盡。

就每日新確診人數來說，印尼離印度曾創下40萬還有段差距，因為印度人口數目約是2.7億印尼人的5倍左右。13日印度也統計，新冠疫情似乎有降溫趨勢，因每日新感染者已降至3.3萬以下。