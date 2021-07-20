《廢棄之城》入選「紐約亞洲電影節」競賽單元。（牽猴子提供）

由易智言執導、李烈監製，耗費10年心血之作《廢棄之城》，去年奪下金馬獎最佳動畫片，今年再入圍台北電影獎四項大獎，包括最佳動畫、最佳美術設計、最佳造型設計、傑出技術。

《廢棄之城》更在各大國際影展為國爭光，不只勇闖「動畫界奧斯卡」之稱的法國安錫國際動畫影展「新視野競賽單元」，今日（20日）再傳捷報，入選「紐約亞洲電影節」(New York Asian Film Festival，NYAFF 2021)的「Uncaged Award for Best Feature Film Competition」競賽單元，更是此競賽單元唯一入圍的台灣電影。

紐約亞洲電影節中的「Uncaged Award for Best Feature Film Competition」競賽單元焦點集中在讚揚導演的熱情、遠見，以及願意冒險的勇氣。《廢棄之城》再次揚威國際，導演易智言對此表示：「很興奮、很榮幸，這是熟悉的影展，有朋友重逢的感覺。影展入圍競賽，可以增進交流，更希望影片多曝光，很務實地幫助賣片。」

《廢棄之城》在國際影展屢獲好評，法國安錫國際動畫影展有影評大讚：「我們非常期待易智言導演在青少年探索主題的琢磨與塑造，能讓西方的動畫電影工作者受到啟發。」影評網站Ecran total表示，《廢棄之城》成功吸引國外觀眾的目光，並給予極高的肯定：「毫無疑問的是台灣製作的動畫電影的提升，也顯現台灣的電影創意能量正在重返榮耀，朝向美國和日本的動畫作品水準前進。」

《廢棄之城》由易智言執導、李烈監製，耗費十年、投入上億打造的台灣原創動畫，邀請張孝全、桂綸鎂、黃河擔任配音。本片描繪一位生存在社會邊緣的少年小樹，放逐自己來到廢棄城，他遇見了一只塑膠袋－阿袋，心比天高的阿袋一心想率領族人打出廢棄城，前進傳說中的聖地「回收站」。兩人相知相惜尋得生命出路的奇幻冒險故事，《廢棄之城》將於今年秋天上映，更多詳情請見官方臉書。