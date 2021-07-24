雲林縣政府因應疫情3級警戒，自5月15日公告縣內所有夜市停止營業，至今已逾2個月，各夜市攤販因無法擺攤賺錢，收入大受影響，24日縣府宣布，補助設籍於雲林縣的各夜市攤販，每攤販1800元停業紓困金，約有1000個攤販受惠。

雲林縣政府本月5日起進行夜市微解封，同意12處夜市復業，並指派專案人員進行復業防疫措施與規範查察作業，防疫成效良好，但多數攤販反映，復業後因無法內用等因素，營業額不到3級警戒前的3成，加上之前2個月歇業沒有收入，生計仍相當艱困。

張麗善表示，目前雲林縣內共有25處夜市，約計1600個攤販，縣府除了針對已列管的斗南中興夜市及古坑夜市攤販約600攤，補助3級警戒期間3個月全額租金1800元，其餘約1000個攤販，因多無稅籍或無勞保無法申請政府補貼，且又不符合無稅籍無勞保的急難紓困申請條件，無法爭取相關紓困金。

縣府為減少無法至夜市營業的攤販損失，決定補助其餘23處非列管夜市約1000個攤眅，每攤販1800元的停業紓困金，各夜市攤販可向縣府、各夜市管委會、負責人或夜市所在地公所提出申請，只要提供相關承租資料與證明，報縣府審查核定後即可領取。

縣建設處處長李俊興表示，疫情嚴重衝擊雲林縣整體夜市經濟景氣與民眾消費意願，縣府對於夜市攤販的困境感同身受，因此決定苦民所苦發放攤販紓困金，以減輕其負擔，幫助縣內所有攤販度過疫情危機。