台中市社會局長彭懷真（左）、交通局長葉昭甫（右）致贈小黃運將父親節暖心禮包。（王文吉攝）

小黃運將父親節禮包除麵條、罐頭等主食，另提供可以即食的易開罐養生甜湯及沖泡飲品等，讓在外載客的運將即時補充能量。（王文吉攝）

疫情衝擊計程車業，在外打拚的小黃運將多為父親角色，肩上重擔更顯沉重；父親節即將到來，台中市社會局30日結合交通局贈送運將爸爸們暖心禮包，除米麵、罐頭等生活物資，另貼心準備養生甜湯、沖泡飲品等，讓在外載客的運將即時補充能量，約有144位司機受益。

小黃父親節禮包除麵條、罐頭等主食，另提供可以即食的易開罐養生甜湯及沖泡飲品等。由台中市直轄市計程車客運商業同業公會、台中市計程車客運服務商業同業公會代表接受，台中市直轄市計程車客運商業同業公會榮譽理事長陳春棟到場向社會局及交通局致謝。

社會局長彭懷真表示，疫情衝擊計程車產業，父親節即將到來，透過「雪中送炭」救急運將家庭，協助減輕家戶日常開支。他也感謝民間團體共襄盛舉，如台灣彩券長期挹注食物銀行，統一基金會與維根小鎮加碼捐助物資，嘉里大榮物流更無償協助配送。

交通局長葉昭甫說，計程車靠載客才有收入，三級防疫期間，許多運將家計陷入困境，雖鬆綁可以載貨，以及政府紓困補助，均緩不濟急。父親節前夕，結合社會局食物銀行，贈送暖心禮包，希望適度緩解生計壓力，若計程車司機有需求，可以持續申請支領。

台中市直轄市計程車客運商業同業公會榮譽理事長陳春棟感嘆，疫情讓司機很難生活，感謝社會局、交通局助司機度過難關。台北及中山附醫排班司機接連確診，呼籲中央優先安排第七類計程車司機施打疫苗，駕駛員有防護力，乘客安全，家人也安全，經濟也會活絡。

社會局表示，愛心食物銀行的理念是救貧、濟貧，除每月固定發放物資，援助弱勢家庭短期日常生活所需，也會結合在地單位，安排多元主題活動，宣導社區資源及食物銀行服務訊息。政府力量及預算相對有限，但與社會團體合作，可以讓資源與愛心送到需要的人手上。