來自小康家庭的陳國政（右一）分享孩子都有穩定工作，自己很歡喜能為弱勢孩童付出。（慈濟基金會提供／吳敏菁彰化傳真）

8月5日在彰化靜思堂進行第二批「安心生活箱」打包，許多志工都是為人父親，表示提前過父親節。（慈濟基金會提供／吳敏菁彰化傳真）

慈濟基金會提供彰化縣9490戶弱勢學童家庭暑期營養食品，8月5日在彰化靜思堂進行8月的「安心生活箱」打包。投入的「慈濟志工」，有的雖然已是「阿公級」的身份，儘管汗涔涔卻也笑盈盈，每一位都做的滿心歡喜，他們不約而同表示，提前過一個有意義又不一樣的父親節。

「我的孩子都成家立業，我能盡自己一點點心力幫助弱勢孩子，何樂而不為？」這一群可愛的父親，投入擔任「慈濟志工」，配合防疫政策，志工精簡人數一天最多50人，預計每天打包3000份，分三天完成。

膠帶封箱聲音此起彼落，有時傳來高亢的聲音，一位瘦小卻動作敏捷的志工陳國政，他說小時候父親開設小型加工廠一時擴充太快、周轉不靈而倒閉，全家輾轉從台北遷移到彰化和美定居從事加工代工，總共搬過20次家。曾歷經艱辛的生活，投入慈濟志工行列志，找到心靈的皈依，如今孩子都成家立業，能盡自己一點點心力，特別踏實、快樂。

田中鎮慈濟志工蔡有良曾是食品公司中區經銷商總經理，過去對員工的苛求總是以「利」為業績。直到加入慈濟，學到證嚴上人的「以愛為管理」，對人處事才開始圓融。這一天，他也一樣認真打包安心生活箱，為弱勢家庭付出。

這個星期日就是父親節，儘管因COVID-19疫情的影響，許多外地子女無法返鄉與父親相聚過節，但仍能透過電話、科技關心父母，愛無距離，向父親說聲「父親節快樂」。