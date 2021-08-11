上周末許多家庭都在歡度一年一度的父親節，而在父親節大餐後，一名網友在《Dcard》發文分享，媽媽為父親節大餐準備豐盛的佳餚，並且不斷邀功稱自己準備一桌的菜很辛苦，沒想到下一秒兒子發現了媽媽的小秘密，忍不住笑說「難怪今年雞腿跟雞排特別好吃」。

原PO表示從前小到大都住家裡、吃家裡，自從畢業北漂後，每逢節日一定會回到家裡團聚，父親節當天，他和爸爸先出門去買東西，回家後看到媽媽已經擺好滿桌的菜餚，有魚、有菜、有湯還有炸雞腿。

原PO看到垃圾桶有一堆外帶餐盒，終於知道父親節大餐是怎麼來的。（圖／翻攝自DCARD）

不過原PO看了這桌大餐卻有著奇怪的感覺，但也不疑有他，等到全家坐下來開始吃飯並聊天時，媽媽不斷提到自己煮這一桌菜煮得很辛苦、用家裡的鍋子怎麼炸、有多難炸等等，沒想到用餐結束，原PO照慣例進廚房洗碗，卻在廚房的垃圾桶看到好幾個外帶餐盒，這才恍然大悟「難怪今年雞腿跟雞排特別好吃」。

這篇父親節大餐的文章PO出後，馬上吸引大批網友迴響，「我拿給我媽看，她說明年她也要這樣，擺一擺看起來也很豐盛」、「支持媽媽外帶啦，也不用這麼辛苦煮飯」、「這種雞腿真的要那種便當店大油鍋才炸得出來這麼漂亮的顏色」、「哈哈哈…也太可愛了吧」、「感覺像我未來會做的事」。