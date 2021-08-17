曾和彭于晏演過《戀香》的韓國女星秋瓷炫2017年和大陸男星于曉光登記結婚，兩人育有一子，家庭生活幸福，本來被外界封為中韓婚姻楷模，但上月于曉光爆出讓美女坐他大腿，雖于曉光火速致歉，大陸網友仍不領情狂吐槽。近日秋瓷炫分享婚變風波後首支Vlog，可見她氣色不錯，開心曬出濟州島美食美景，似乎已和老公重修舊好。

秋瓷炫2015年認愛于曉光，兩年後登記結婚，被大陸網友視為「大陸媳婦」疼愛的秋瓷炫，先前上節目大談跨國婚姻維繫之道，透露老公天天坐飛機跟她相聚，更會搶著做家事，也為了更了解對方學習彼此語言。之後兩人上實境秀，秋瓷炫更在節目中跟于曉光放話，問：「如果敢跟別的女人外遇的話？」于曉光搶答：「我死妳也死」，秋瓷炫則問：「可以讓我放心嗎？」，于曉光當時安撫回：「放心」。

秋瓷炫捲婚變風波後首度露面。（圖／翻攝自秒拍）

豈料上月大陸媒體直擊于曉光趁太太不在時跟朋友聚餐，離開時于曉光帶一女上車，還讓該女坐在他大腿上玩手機，對此于曉光坦言後悔不已，難過讓太太傷心，之後會對言行更慎重，否認外遇，而秋瓷炫也替老公緩頰，澄清自己也認識該女，私下也責備過于曉光，抱歉讓廣大網友擔心。

秋瓷炫過去曾來台灣拍電視劇。（圖／中時資料照片）

歷經婚姻亮紅燈風波後，秋瓷炫間隔多日終於更新了Vlog，影片中她到濟州島出遊、吃美食，並在鏡頭前狂喝魚湯，吃魷魚、泡菜、海帶湯、豆漿冷麵等，「暴風吸入」食物的樣子看似胃口不錯，吃完一輪後還笑說：「現在才是剛剛開始」，粉絲也放心回應：「人家自己都放下了，怎麼有些人還不放下」、「姐姐開心我就開心」、「特別喜歡秋瓷炫，人美心善…希望女神以後一定要幸福」。