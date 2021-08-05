父親節將來臨，江宏傑向來愛家、暖心形象，令粉絲印象深刻，雖然江宏傑與福原愛在7月初宣布離婚，他隨即調整好狀態，更加倍的用心陪伴兒女，加上疫情逐漸解封，他也已開工、參與《全明星運動會》錄製，今年也是他身為單親爸後的首個父親節，他屆時會買蛋糕與兒女及家人歡慶。

江宏傑很疼愛3歲的女兒、2歲兒子，也表示兒女現在年紀還小，不太了解父親節是什麼特別節日，但他也會跟小孩們解釋說明父親節的意義等，他開心分享小孩們現在年紀都比較小，在家玩耍時，小孩有時後會天外飛來一些有趣的對話，他很享受照顧小孩時光。

江宏傑過去長年來身為專業桌球選手，每日忙碌練習，個性孝順的他，每年仍會特地抽空替摯愛的江爸慶祝父親節，江宏傑如今也身為2個小孩的爸爸，他也感性：「當父親很不容易，為了小孩可以犧牲，只為給小孩最好的，希望他們平安健康長大。」

至於一雙兒女教育理念，江宏傑一直抱持樂觀態度，不會一定要求小孩要學會什麼、去做什麼，他只強調小孩的基本禮貌、品行等是目前最要求的，他直言小時候江爸、江媽在家中同樣很注重正確的規矩、禮貌態度等觀念。

江宏傑今年父親節尚未想到要犒賞自己的禮物，不過江爸的父親節禮物勢必不會少，他笑說：「可能這幾天會探探江爸有沒有需要什麼。」盼送上實用性高的貼心禮物。