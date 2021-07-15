澳洲政府周四公布，該國第一大城市雪梨的新冠病毒新增確診病例減少。不過，當地媒體報導，由於高傳染性Delta變種病毒引發的疫情可能升高，其鄰近的維多利亞省首府墨爾本也將跟進封城。

新南威爾斯省長Gladys Berejiklian表示，雪梨的病例數必須大幅下降，這座擁有500萬人口的城市才能解除封鎖。該省周四新增65個本土確診病例，創下5日新低，但其中有28個具傳染性的病例是仍在社區裡活動的人。

Berejiklian警告，周五的病例數可能反彈，但她也表示，雖然數字上上下下，但看得出來已經持穩，沒有呈指數型增加。

新南威爾斯官員表示，該省這一波疫情的累計確診數已經超過900例，其中19人入住重症加護病房。目前染疫死亡有兩例。

為了遏阻高傳染性的Delta變種病毒擴散，雪梨市自6月26日起開始實施硬封鎖措施，並將持續到至少7月30日。

澳洲廣播公司周四報導，自從新南威爾斯省的搬家工人將病毒帶進來之後，維多利亞省首府墨爾本為了防堵疫情升高，預計將自午夜起封城。報導指出，當局尚未決定墨爾本市的封鎖措施將持續多久。

維多利亞省當局尚未回應媒體的置評請求。

約莫一個多月前，墨爾本才剛剛解封，自疫情爆發這一年多以來，這個澳洲人口第二大城市已經歷經4次封城。