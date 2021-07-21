新北市今天僅新增2例又降到近日最低，市長侯友宜表示，新增新店1人、淡水1人。淡水1人是到淡水被朋友傳染，在五股居家隔離時因轉陽；新店1人也是到朋友家被感染，都相當單純。

直播》新北＋2三井廣篩3000餘人，侯友宜最新說明。

而新北市昨天快篩陽性0人，從7月1日到7月20日，有7天是「零陽」，表示新北隱形傳播練有效掌握，感染控制非常穩定。

至於市民關心7月26日是否降級？侯友宜表示，新北市屬於重災區，因此必須謹慎面對。從全世界各大都市，解封之後往往稍有不慎，又要封城；各個都市一定要針對自己的狀況因應。

關於新北市疫情，侯友宜表示他觀察一個數據，新北確診從個位數、十位數到百位數，4天之內從7個上升到148個；回頭看從三位數降到個位數，從162降到5，則是花了4個星期。

付出如此慘痛代價，所以我們談降級、解封，態度是嚴謹、務實，不一定一下子從三級快速降到二級，應以階梯式往下降，新北市會從警戒三級範圍，分階段、務實開放各項事業活動。

林口三井Outlet因有員工染疫，將快篩3000多人，市長侯友宜表示，目前大概篩檢1200人，市府強硬要求員工篩檢完畢才可以復業，新北家禽市場今日也同時進行第五次PCR。

侯友宜強調，只要員工沒有辦法拿陰性證明就無法進到三井Outlet上班，市府就不允許復業。一切還是看公司能不能把員工篩檢完畢，拿陰性證明進場。

侯友宜也盼望中央能盡量多購買疫苗，不但品質要好且速度要快，疫苗多配發送到各縣市，覆蓋率就能提升，因此中央能不能配發多一點到各縣市來是最重要關鍵。