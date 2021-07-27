新北市體育處送上鮮花、水果，向陳玟卉的家人道賀。（王揚傑攝）

2020東京奧運今（27日）晚再傳捷報，我國舉重選手陳玟卉勇奪女子舉重64公斤級銅牌，陳玟卉的媽媽、弟弟、阿嬤等家人在確定奪牌後，興奮振臂歡呼，陳母隨即接到新北市長侯友宜的道賀電話，陳母表示，能夠為國爭光替女兒感到榮幸，謝謝大家的支持。

陳母喜極而泣說，玟卉一路上真的很辛苦，訓練的時候每星期只能回家1、2次，特別是遇到比賽時，為了要控制體重很多東西都不能吃，比起同齡的小孩放棄了很多東西。

陳母說，其實每次她去比賽，最擔心的就是她的身體，再來才是有沒有得名，因為他們這種選手壓力很大，有時候可能一個不小心，就是一隻手、一隻腳幾條韌帶斷掉，危險性非常高。所以常常跟她講，比賽完第一件事就是要報平安，其他的我們再來說。

陳玟卉確定奪得銅牌後，新北市長侯友宜隨即打來道賀電話，陳母除向侯友宜表達感謝外，也謙虛說替女兒說，為國爭光是應該的。新北市體育處長洪玉玲隨後也專程帶著鮮花、水果到場，向陳玟卉的家人表達祝賀之意。

鄰居得知陳玟卉勇奪奧運舉重銅牌，紛紛聚到陳玟卉阿嬤家門口，一同分享這個榮耀的時刻，均表示有此優秀的鄰居，大家也感到與有榮焉。