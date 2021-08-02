立委陳玉珍也爭取催生「李洋羽球主題館」，並要求增加優秀選手退役轉任教練的比例，以及透過稅賦減免鼓勵更多企業贊助優秀選手。（陳玉珍立委辦公室提供）

陳玉珍立委辦公室今天行文教育部，建請在金寧鄉設立「李洋羽球訓練館」為主的體育運動園區。（陳玉珍立委辦公室提供）

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」拿下東奧金牌，立委陳玉珍爭取教育部在「金門之光」李洋的故鄉金寧鄉設立以「李洋羽球訓練館」為主的體育運動園區，並修法提高企業捐贈免稅額，鼓勵大型企業支持體育，讓更多優秀選手在國際體壇發光發熱。

金門縣長楊鎮浯於「麟洋配」奪金當晚，就向一起加油打氣的古寧頭鄉親宣布，縣府規畫在金寧鄉設立運動園區，其中將有以李洋為主題的羽球館。鄉長楊忠俊昨天也在金寧鄉父親節表揚大會中，向李洋的伯父、古寧村長李開陣和獲獎鄉親說明李洋主題羽球館的規畫目標。

陳玉珍在李洋「金牌之夜」也出席在古寧頭社區活動中心的加油團，今天她與李洋的父親李峻淯在廣播節目同台，聽取李父談培養李洋一路走來的辛酸，也表示已在今天行文教育部，建請在金寧鄉設立「李洋羽球訓練館」為主的體育運動園區，並要求政府擴大對運動選手的平時照顧，包括增加優秀選手退役轉任教練的比例，以及透過稅賦減免吸引更多企業贊助選手，共同創造更好的運動環境，培育更多優秀體育人才。

古寧頭北山是李洋的故鄉，金寧鄉近年人口激增，每年都有3％以上的成長率，鄉公所預估10年內，可能成為全縣人口最多的地方，運動園區的設立可因應休閒、運動的需求，也有助於體育推廣和人才培育。鄉親希望在縣長楊鎮浯和立委陳玉珍合力催生下，相關規畫可以早日付諸實現。