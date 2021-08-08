曾因凍齡美貌登上外媒的女星陳美鳳，皮膚緊緻、身材婀娜多姿，因此被封為「台灣最美歐巴桑」，而這樣常保青春的她，其實已經65歲，今天適逢父親節，美鳳姐特地在臉書發文，回憶已經過世的爸爸，並貼出父女同框的珍貴照片，也驗證陳美鳳的美麗完全天生自然，從小美到大。

今天是8月8號，是感謝爸爸的父親節，「最美歐巴桑」陳美鳳也在臉書發文，回憶當年與父親的往事，她透露爸爸還在世時，對她的管教算是非常嚴格，「走路時裙擺不能擺動，坐著不能翹腳，和同學一起去看電影也不行，更別說有一次去沙灘上看樂團表演回來被打」。

而爸爸原本是希望她在銀行上班，沒想到陳美鳳決定跟隨心之所向，轉換跑道當了藝人，可想而知爸爸肯定超反對、超生氣，因此她也不敢明著來，每次出門就說自己去上班，而不是說去錄影，後來爸爸才慢慢地接受了女兒是真心喜歡這份工作，某次，陳美鳳有個記者會，「父親居然願意到現場支持我，這份感動深刻在心」。

如今爸爸已經離世，她回憶過去「很多事情如果能...早知道...早知道，我應該做的更好，多陪陪他或是帶著他出國旅遊，多說說話！」，因此如今陳美鳳更珍惜與家人相處、與好友出國的時光，「愈是難得愈是珍惜，愛要及時能及時行孝很幸福！父親節快樂」。