台灣資深藝術家陳銀輝即日起在國立台灣美術館舉辦「取色賦形．捨像傳神─陳銀輝90藝術歷程」展覽，台中市長盧秀燕特別前往觀展，她大讚陳銀輝是台灣傑出藝術家，去年就曾在台中市大墩文化中心舉辦回顧展，兩人並曾約定待綠美圖完工啟用，再邀陳銀輝在綠美圖辦個展。

在陳銀輝夫妻與國美館長梁永斐、台中市文化局長陳佳君等人陪同下，盧秀燕仔細觀賞陳銀輝展出的創作作品，還特別停留在《千里相會》畫作，前，向陳夫妻倆道賀，盧秀燕說，今天是七夕情人節，進入展場就見到這幅有如兩人深情相擁的畫作。

《千里相會》作品的意象，是源自於陳銀輝夫妻到大陸張家界旅遊，看到當地山巒疊翠的山形，再經過陳銀輝心中意象構圖而成。而他的另一幅作品《睡》則是今年才落款完成，其畫面以豐富色彩再加上一個大大的「睡」字構成，展露他雖已高齡90，仍希望藉由做畫讓自己有更多時間「醒」著持續藝術志業的熱情與毅力。

文化局指出，陳銀輝是戰後第一代畫家與藝術教育家，生於民國20年，在台師大任教超過40年，退休後定居台中、已逾25年，他除獲吳三連藝術獎、文建會文馨獎等多項國家級藝文獎項肯定，也捐出退休金成立獎學金鼓勵後進，是對台灣藝壇貢獻斐然的資深藝術家。

盧秀燕則說，陳銀輝去年受邀在大墩文化中心舉辦90回顧展，獲得藝文界廣大迴響，當時兩人就曾約定，待台中市綠美圖完工啟用後，再請陳銀輝到綠美圖舉辦個展。文化局強調，為傳承並保存台中百年藝術史與美術資源，台中市綠美圖2年前動工，預計2025年開館，將提供藝術創作者更寬廣更國際化的舞台。